Milan, c’è la comunicazione: un big rinnova! “Sono orgoglioso, per me è una seconda casa”

Nel pomeriggio di oggi, Tijjani Reijnders ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan. Una bella notizia in un momento davvero delicato per il Diavolo sempre più lontano dalla zona Champions League con uno dei pilastri della mediana rossonera che si è accordato con il club di Via Aldo Rossi fino al giugno del 2030, con uno stipendio di poco superiore ai 3 milioni di euro.

Una delle poche costanti di una stagione complicata nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana e con in numero 14 rossonero sempre più al centro del nuovo Milan, sia con Fonseca, prima, che con Conceicao, dopo. Fino a questo momento ha totalizzato 40 presenze con 12 gol e 3 assist.

Le prime dichiarazioni di Reijnders dopo il rinnovo con il Milan

All’uscita da Casa Milan, il centrocampista olandese, Tijjani Reijnders, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il rinnovo con il Milan: “E’ un grande complimento per me, sono orgoglioso di aver rinnovato il mio contratto dopo un anno e mezzo. Mi sento come in famiglia e non vedo l’ora di affrontare le prossime stagioni. Sento questo posto come la mia seconda casa e sono davvero molto felice”.

L’ex AZ ha svelato anche le difficoltà vissute dalla squadra allenata da Sergio Conceicao che, dopo l’eliminazione in Champions League contro il Feyenoord, ha perso le ultime tre gare di campionato con Torino e Lazio, oltre al recupero contro il Bologna. “In questo momento è un periodo difficile, dobbiamo fare meglio ed essere più forti e continuare a credere nel nostro lavoro. Un saluto ai tifosi rossoneri, sono molto contento di aver rinnovato il mio contratto. Ci vediamo a San Siro e sempre forza Milan”.

Una trattativa fortemente voluta da entrambe le parti anche per respingere le sirene estere con Reijnders che potrebbe diventare l’oggetto del desiderio delle Big Europee pronte a fare follie nella prossima sessione di calciomercato.