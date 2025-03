Schumacher da brividi: l’iniziativa è commovente

Michael Schumacher ha scritto pagine e pagine di storia della Formula 1: la bellissima iniziativa per ricordare il campione tedesco.

Michael Schumacher è stato uno dei personaggi più significativi e influenti nel mondo dello sport. Se ogni disciplina ha la sua icona, la sua leggenda di riferimento, il suo ‘GOAT’ (greatest of all time, ovvero il più grande di tutti i tempi) per dirla in termini un po’ più giovanili, come Michael Jordan per il basket o Diego Armando Maradona per il calcio, Schumi lo è senza alcun dubbio per la Formula 1. Con 7 titoli mondiali portati a casa, di cui 5 con la Ferrari, il pilota tedesco è ancora oggi il più vincente della storia del motorsport, eguagliato nel tempo dal solo Lewis Hamilton.

Il tragico incidente che il 29 dicembre 2013 sconvolse la sua vita ha lasciato tutti con il fiato sospeso, appassionati di motori e non. A distanza di anni dalla fatale caduta mentre era sulle piste da sci, sono ancora pochissime le informazioni emerse sulle sue reali condizioni di salute. La famiglia ha scelto fin dai primi momenti di mantenere tutto in gran segreto, per evitare l’inizio di un chiacchiericcio mediatico e di speculazioni sul suo stato. Ad oggi, infatti, le informazioni trapelate sono davvero pochissime.

Michael Schumacher, lo splendido omaggio

Tuttavia, la memoria del campione del mondo resta viva nel cuore di tutti i tifosi della rossa e della F1, anche grazie a splendide iniziative che di tanto in tanto vengono promosse in suo ricordo. Dal primo marzo, ad esempio, il modellismo torna in edicola con la raccolta a fascicoli collezionabili “Costruisci la Ferrari F1-2000 di Michael Schumacher“.

Si tratta di una riproduzione esclusiva in scala 1:8 della storica monoposto con cui il pilota tedesco ha vinto il suo primo mondiale per la Ferrari. Il modello è realizzato in metallo e polimero termoplastico, replica perfettamente nei dettagli i vari aspetti meccanici della vettura, ne riproduce il rombo del V10 e grazie ad una micro batteria illumina anche la luce posteriore. Ogni uscita contiene un set di parti in scala che riproduce la leggendaria monoposto con grande cura dei dettagli. Si parte con i pezzi dell’Ala anteriore, a cui seguiranno nelle prossime settimane il Musetto e le componenti dell’Ala posteriore. Ad ogni uscita è abbinato un fascicolo con analisi tecnica e storia della Ferrari F1-2000, oltre al racconto delle gare che portarono al trionfo in quella stagione, la prima di una gloriosa serie per Schumi.

E se da un lato è vero che le 110 uscite complessive risulteranno un po’ costose, dall’altro lato c’è da considerare che si tratta di un pezzo da collezione davvero unico e inimitabili. La riproduzione in scala 1:8 fatta da Centauria, offre in fatti un modellino dalle dimensioni anche piuttosto notevoli, oltre che incredibilmente verosimile e dettagliato. Le dimensioni della monoposto metallica sono di 56 cm per la lunghezza e 21,6 cm per la larghezza.