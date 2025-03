Valentino Rossi ha detto basta: “Non ne posso più”

Per Valentino Rossi arriva il retroscena che svela tutto: il pilota ha detto basta, non ne può più e lo ha detto chiaramente

Il debutto nel Mondiale Wec non è stato particolarmente positivo per Valentino Rossi che in Qatar non è andato oltre l’undicesimo posto nella prima gara dell’anno.

Il Dottore ha lasciato da qualche anno la MotoGP per dedicarsi alle quattro ruote, ma il suo nome all’interno del Paddock della classe regina continua ad aleggiare, soprattutto grazie al VR46 team con le moto di Morbidelli e Di Giannantonio che portano il suo numero sul cupolino. Ad ogni modo, l’addio di Rossi al motociclismo ha rappresentato la fine di un’epoca, un po’ come l’addio di un altro personaggio storico delle due ruote: Carlo Pernat.

Lo storico agente da quest’anno è a ‘riposo’, ma ha vissuto più di un quarto di secolo in pista, andando alla ricerca dei migliori talenti da lanciare. Tra questi c’è stato anche Valentino Rossi che ha portato nel mondiale quando ancora era uno sconosciuto. Proprio del rapporto con il pilota di Tavullia ha parlato Pernat nel corso di un’intervista al ‘Secolo XIX’, svelando interessanti retroscena.

Valentino Rossi, Pernat racconta: “Ha detto non ne posso più”

Due in particolare gli aneddoti che Pernat ha raccontato riguardo a Valentino Rossi. Il primo si riferisce all’inizio della carriera del Dottore, dopo che erano arrivate le prime vittorie.

“Quando iniziò a vincere qualche gran premio – racconta Pernat –, l’Aprilia marketing chiamò un regista americano, spese 200 milioni, per fare comunicazione con Valentino“. Il professionista ingaggiato aveva però numerose richieste e questo a Rossi non andava giù: “Era un regista esigente e una sera Vale mi chiamò – racconta ancora l’ex manager – . ‘Carlo, io non ne posso più di questo regista, non ho voglia, basta’“.

Quando Pernat provò a cominciarlo, scoprì che Rossi era già tornato a Tavullia: “Però era simpatico e gliela perdonammo“. Da un aneddoto all’altro, questa volta a tema calcio. Il manager, noto tifoso del Genoa, fu chiamato dalla Sampdoria proprio per Valentino: i tifo calcistico in questo caso prese il sopravvento.

“Nel 1997 mi chiamò la direttrice di marketing della Samp per chiedermi se potesse presenziare alla presentazione della squadra. Ho avuto un colpo, genoano come sono. ‘Ne parleremo’. Non gliel’ho mai detto. L’ha saputo l’anno dopo e si è messo a ridere“. Due episodi particolari, il racconto di un Rossi inedito o forse no. Di certo Pernat di storie del genere ne ha da raccontare tante.