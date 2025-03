Zanardi, tifosi senza parole: l’incontro più importante

Alex Zanardi, arriva il racconto inedito di un vecchio incontro ed una dedica speciale davvero particolare.

Al Teatro Pinsuti di Sinalunga, comune in provincia di Siena, Andrea Bossi ha presentato il suo libro ’Il mondo in un gelato’. Un prodotto colmo di particolari dal sentore autobiografico che racconta di alcuni incontri durante la vita del protagonista. Tra questi c’è anche quello con Alex Zanardi, un grande uomo di sport.

Nella sua carriera è stato protagonista in Formula 1 e Formula CART prima del drammatico incidente del 2001 che gli è costata l’amputazione di entrambe le gambe. Un shock terribile da cui con grande forza di volontà e sacrificio è riuscito ad assecondare cimentandosi nella pratica dell’Handbike. Alle Paralimpiadi di Rio 2016 ha vinto un altro oro: l’ennesimo dopo i due di Londra nel 2012.

L’incontro con Alex Zanardi ed il gusto “zanardata”

Come si legge nel libro, Andrea all’età di 21 anni ha prelevato con il padre un bar in cui ha lavorato per diverso tempo ed in cui ha potuto ospitare anche personaggi del calibro di Zanardi. A quest’ultimo ha dedicato simpaticamente un gusto di gelato. Ecco il ricordo che lo lega allo sportivo azzurro:

“L’incontro più importante, quello con Alex Zanardi, una persona umile, meravigliosa: sapevo che sarebbe passato da Sinalunga, per lui avevo preparato il gusto ‘zanardata’, a base di ricotta, caffè e amaretti. Portato dal comune amico Alessandro Cresti, entra con la hand-bike nel mio locale e poi riusciamo a parlare quale minuto. Era il 19 giugno 2020, sappiamo poi cosa succederà, ma se mi sono salvato dal covid lo devo a lui, alla filosofia di vita che mi ha trasmesso. Non ho più fatto la ‘zanardata’, la replicherò solo quando potrà tornare da me”.

Proprio il 19 giugno 2020, un giorno ricco di sofferenza. In quelle ore, purtroppo, si verificò il terribile schianto sulle colline senesi tra l’handbike del campione e un camion che veniva dalla direzione opposta. Un avvenimento che ha scioccato tutti gli appassionati di sport e non solo.

Nonostante i diversi episodi che lo hanno coinvolto nel bene e nel male, Zanardi rimane un vero e proprio esempio. Un uomo che ha affrontato nel corso della sua vita sfide molto pesanti da cui ne è uscito sempre vincitore grazie al lavoro, sacrificio e passione. Proprio la passione che gli ha permesso di togliersi più di qualche soddisfazione nel corso della sua carriera.