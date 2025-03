Champions League: Inter al “De Kuip” per sfidare il Feyenoord! Al Bernabéu Real Madrid-Atletico

Sarà una settimana ricca di emozioni, all’insegna del grande calcio europeo. Tra martedì e mercoledì sera si giocheranno le gare valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: diamo uno sguardo ai match più interessanti!

Reduce dal pareggio di Napoli in campionato, l’Inter di Inzaghi è pronta alla complicata trasferta con il Feyenoord, al “De Kuip”. La Beneamata, ricordiamo, ha chiuso la fase a girone unico al quarto posto con 19 punti; gli olandesi, invece, hanno concluso la prima fase della competizione con 13 punti e un 19esimo posto. Ai Playoff, la squadra di Bosschart ha superato il Milan (vittoria per 1-0 in casa e pareggio a San Siro).

Molto allettante la giocata “Parziale-finale X/2”: su Planetwin365, questa è proposta a 4,50; su Betclic 4,40 e su Unibet 4,35. Non sarebbe assurdo pensare ad un’Inter capace di non subire gol nei 90 minuti di gioco: la giocata “NoGoal” è a 2 su Planetwin365; su WilliamHill 1,95 e su Betclic 1,89. Segnaliamo anche l’Under 2,5 finale, ipotizzando che durante la gara vengano realizzati meno di tre gol totali: si parla di 2,05 volte la posta su Planetwin365; stessa quota di WilliamHill, mentre su Betclic parliamo di 2,02 volte la posta.

Sarà ancora una volta derbi madrileño al Bernabéu. Real Madrid e Atlético Madrid si affronteranno di nuovo nella massima competizione per club. Le ultime tre volte che le due squadre si sono affrontate, il match si è chiuso in parità (se consideriamo i 90 minuti di gioco, si parla degli ultimi cinque derby di Madrid). Che possa finire in pareggio anche la gara di oggi? Su Planetwin365, il segno “X” è bancato 3,55; come su Betclic, mentre su WilliamHill parliamo di 3,40 volte la posta. Segnaliamo anche la quota del risultato esatto 1-1: si parla di 7,25 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 6,50 e su Betclic 6,75.

Occhi puntati anche sulla sfida tra PSG e Liverpool, con andata prevista al Parco dei Principi. Su Planetwin365, la vittoria dei parigini pagherebbe 2,35 volte la posta; stessa quota che troviamo su WilliamHill, mentre su Betclic parliamo di 2,33 volte la posta. Si potrebbe ipotizzare che entrambe le squadre vadano a segno già durante il primo tempo: la giocata “GG Special” è proposta a 3,30 su Planetwin365; stessa quota di WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 3,25.

Derby tedesco all’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Da segnalare la quota dell’Over 2,5 finale, su Planetwin365 a 1,68; su Unibet la stessa giocata è a 1,67 e su Betclic 1,69.