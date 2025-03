“Come Schumacher”: la Formula 1 stenta a crederci

Michael Schumacher continua ad essere un punto di riferimento per l’intera Formula 1: l’ultimo paragone è eloquente

Sette campionati mondiali vinti, Michael Schumacher è uno dei piloti più vincenti della Formula 1 e ancora oggi, nonostante l’incidente che undici anni fa gli ha stravolto la vita, il tedesco resta un punto di riferimento per l’intera Formula 1.

Un termine di paragone per chiunque si avvicini al motorsport, un nome con il quale fare i conti sempre e comunque. Chi segue la F1 non può non conoscere chi ne ha scritto la storia. Michael Schumacher è un mito per tutti coloro che hanno la passione per la velocità a quattro ruote, uno stimolo a fare bene, a provarci quanto meno. Se vuoi vincere in F1, non si può evitare il confronto con Schumi. Lo ha capito presto anche Max Verstappen che quest’anno punterà alla vittoria del quinto mondiale consecutivo, eguagliando proprio il record di Schumacher che dal 2000 al 2005 per cinque anni di seguito vinse il titolo piloti al volante di una Ferrari.

Proprio del paragone Verstappen-Schumacher si è parlato nel postcast High Performance, quando si è sottolineato un aspetto del pilota tedesco che è posseduto anche dall’olandese: la capacità di riuscire a capire quel che succede intorno, pur restando concentrati sulla guida. Non essere concentrati soltanto sul guidare la monoposto, ma poter avere sotto controllo tutto il resto della gara, finanche cosa fanno i piloti avversari.

Verstappen come Schumacher, Nicholas dice tutto

A sottolineare la particolarità che rende Verstappen simile a Schumacher è Calum Nicholas, uno degli ex meccanici di Verstappen alla Red Bull, che ha annunciato da poco il suo addio ai box.

Nicholas ha, infatti, spiegato qual è la caratteristica che il campione del mondo possiede in comune con Schumacher e gli altri fenomeni della Formula 1: “Già prima che venga chiamata la safery car, ho visto sugli schermi l’incidente e ragiona sull’ingresso della safety car, si interroga su cosa fare“. Un caratteristica che soltanto i grandi piloti, come Schumacher, hanno: “Il saper fare tutto questo, parlare alla radio, guardare qui, mentre si guida, e vedere cosa accade in gara. Saprà quando il rivale è ai box, è pronto per il prossimo giro o qualsiasi altra cosa: è qualcosa che lo rende diverso dagli altri piloti“.

Una diversità che sa di vantaggio rispetto agli altri e che Verstappen condivide proprio con i piloti come Schumacher, autentici campioni.