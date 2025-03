Juve, l’assenza di potere l’ha dato tutto a Giuntoli. Ma al Napoli non ha certo vinto da solo

Chi comanda alla Juventus? Chi comanda in questa Juventus? L’impressione è che la mancanza di potere in testa abbia lasciato tutto il potere a Cristiano Giuntoli. Un uomo solo al comando, perché, con tutto il rispetto, Ferrero e Scanavino non sono Agnelli (nonostante l’epilogo della gestione Andrea Agnelli). Giuntoli a Napoli ha vinto anche perchè c’era De Laurentiis. Il Napoli non ha vinto per Giuntoli, il Napoli ha vinto con Giuntoli.

A Carpi la cavalcata dalla serie D alla prima storica serie A è arrivata grazie a un grande lavoro di squadra e all’intesa tra Bonacini, il presidente, e Giuntoli. In questa Juve Motta si interfaccia con Giuntoli, ma Giuntoli con chi si interfaccia in società? Aver avuto carta bianca si è trasformato in un boomerang. La conferma me l’ha data l’intervista di Giuntoli nel pre partita di Juventus-Verona. Il ds bianconero ha parlato di calendario infernale e di tanti infortuni per mancanza di rotazioni. Certo, poi ha aggiunto che in questo momento non è corretto attaccarsi agli alibi. Ma se prima lo hai fatto notare a quegli stessi alibi ti sei attaccato. E così non fa autocritica che, invece, andava fatta anche per alcune scelte di mercato. Perché più di qualcosa è andato storto. L’impressione è che Giuntoli un anno fa non sia entrato in punta di piedi all’interno del mondo Juventus.

L’impressione è che Thiago Motta quest’anno non sia entrato in punta di piedi all’interno dello stesso mondo. E quel “Si” secco senza aggiungere altro alla domanda se sentisse gruppo e società dalla sua parte ne è un po’ la dimostrazione, perché non può essere sempre colpa di quei cattivoni dei giornalisti. Dal campo è arrivata la risposta riscatto grazie soprattutto a un giocatore, Thuram, che per me non può più stare fuori in questa Juventus. La classifica adesso è diventata tanto interessante quanto paradossale. In una stagione così tribolata e deludente la Juve è a soli 6 punti dal primo posto. Questo, per me, vuol dire soltanto una cosa. Ben vengano equilibrio e incertezza, ma a livello di qualità non è un grande campionato, tutt’altro.