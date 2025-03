Lutto devastante: addio al presidente tanto amato

Il mondo dello sport italiano si stringe immerso nel dolore per la scomparsa di uno dei presidenti più amati

Ha inciso il suo nome nel mondo dello sport a caratteri cubitali. Ha saputo essere fondatore, presidente, scopritore di talenti, ma soprattutto guida per lo sport italiano.

È scomparso all’età di 93 anni Gilberto Manuzzi, presidente onorario del Volley Club Cesena, società che lui stesso ha fondato e che ha annunciato con un comunicato la sua scomparsa. Un dolore profondo ha scosso la comunità sportiva dell’Emilia Romagna in particolare, dell’Italia in generale: “Tutta la società Volley Club Cesena si stringe attorno a Franco Manuzzi per la perdita del suo caro padre Gilberto – il comunicato della società per annunciare la morte di Manuzzi – . Figura di grande valore, presidente onorario del nostro club, tanti di noi ricordano ancora le sue pacche sulle spalle a fine gara“.

Una vita dedicata al volley che ha portato a Cesena: ha fondato la squadra che, con il marchio Tisselli, era riuscita ad arrivare fino al campionato di Serie A 2 maschile. È passato poi al mondo della pallavolo femminile costruendo passo dopo passo il movimento che porta il nome Volley Club. Un presidente apprezzato e stimato, una figura di riferimento per tutto lo sport cesenate: è stato, infatti, anche tra i fondatori del CSI, comitato del quale è stato anche presidente fino alla fine degli anni sessanta.

Addio a Gilberto Manuzzi, pioniere del volley cesenate

Pallavolo, ma non soltanto per Gilberto Manuzzi: il compianto presidente onorario del Volley Club Cesena era vicino anche al mondo del calcio ed in particolare del Cesena.

Nipote del presidente Dino Manuzzi, era legato anche ad un altro numero uno del club, Edmeo Lugaresi. Grande dolore quindi per tutto il mondo dello sport, come testimoniato dal messaggio di cordoglio espresso dal Comitato Regionale Emilia Romagna della Fipav che ha voluto stringersi attorno al figlio Franco Manuzzi, attualmente presidente proprio della Fipav emiliana.

Tanti i messaggi di condoglianze arrivate alla famiglia: Gilberto lascia la moglie, Luciana Varo, e sette figli. I funerali si terranno mercoledì 5 marzo alle 10 nella chiesa di San Bartolo, a Cesena, mentre la tumulazione avverrà nella cappella di famiglia nel cimitero di San Martino in fiume. Si è spenta dunque una figura di riferimento per il mondo dello sport italiano, lasciando un grande vuoto e tanto dolore per chi lo ha conosciuto e apprezzato come uomo e come dirigente sportivo.