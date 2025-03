Milan, Conceicao perde un altro Top: ammenda e squalifica dal Giudice Sportivo, il motivo

Dopo il rosso sventolato a Strahinja Pavlovic in un bollente Milan-Lazio, a sorpresa, anche Mike Maignan salterà la trasferta di Lecce per squalifica. È arrivato, poco fa, il verdetto del Giudice Sportivo dopo la sfida di San Siro di domenica sera.

Come si legge nel comunicato, il portiere francese è stato squalificato per una giornata e sarà costretto a pagare un’ammenda da 15 mila euro “per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.

Maignan squalificato a Lecce: due assenze al Via del Mare

Un’assenza non di poco conto per Sergio Conceicao che dovrà rinunciare anche al suo portiere titolare dopo aver perso Pavlovic nel secondo tempo della sfida di San Siro poi persa contro la Lazio per 1-2, con i rossoneri che hanno inanellato il terzo ko di fila!