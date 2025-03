Pioli: “Momento Milan? Dispiace per i miei giocatori”

Continua la crisi del Milan, i rossoneri sono caduti ancora nell’ultimo turno 1-2 in casa contro la Lazio. Un ko, il terzo consecutivo che ha aumentato ulteriormente la contestazione intorno alla squadra allenata da Sergio Conceicao. Risultati e prestazioni che non stanno convincendo e che complicano ulteriormente una stagione già compromessa. Il Milan si trova attualmente al 9^ posto in Serie A a -11 dal 4^ posto e -17 dalla vetta dove sono i cugini nerazzurri. Si fa quindi sempre più complicato rimontare alla ricerca di una qualificazione Champions che è ora utopia. Milan che nelle ultime 10 stagioni si è trovato solo una volta con meno punti di quelli attuali dopo 27 giornate. 39 nella stagione 2019-2020, quella del cambio in panchina tra Giampaolo e Pioli. Proprio Stefano Pioli è tornato a parlare del Milan, con l’ex tecnico rossonero che è stato intervistato da Sky Sport per ricordare Davide Astori a 7 anni dalla sua scomparsa.

Milan, le parole di Stefano Pioli

Stefano Pioli, allenatore dell’Al Nassr, si è collegato con Sky Sport per ricordare Davide Astori a 7 anni di distanza dalla sua scomparsa, avvenuta il 4 marzo 2018. Nel corso della chiacchierata, il tecnico si è soffermato poi anche sui problemi che sta vivendo il Milan, sua ex squadra con cui ha vinto lo Scudetto nel 2022. Quanto è dispiaciuto a vederlo in queste condizioni? Dice Pioli: “Tanto. Certo che mi dispiace… In questo momento sono lontano, ma mi dispiace per i miei giocatori, per i tifosi, perché a Milano si era creato qualcosa di magico ed entusiasmante. Auguro di ritrovare quell’energia“.

La crisi del Milan Futuro

Non solo la prima squadra del Milan sta attraversando un momento complicato della stagione. Anche il Milan Futuro, infatti, sta vivendo un periodo molto difficile che presto potrebbe avere un epilogo ancora più triste. Dopo la vittoria ieri del Perugia, infatti, il Milan Futuro è oggi virtualmente in Serie D perché il distacco dalla quintultima è superiore a 8 punti (quindi niente playout). Il progetto Under 23 non sta conseguendo i risultati sperati, per adesso è un vero e proprio fallimento, rischia addirittura la retrocessione diretta. Il direttore sportivo dell’Under 23, Jovan Kirovski, è stato scelto in prima persona da Zlatan Ibrahimovic: un altro risultato che conferma l’inesperienza dello svedese a ricoprire tale posizione. Un’inesperienza che potrebbe costare carissimo al neonato progetto del Milan Futuro.