Sinner l’ha fatta grossa, doppio tradimento: ha esagerato

Il n.1 al mondo non si trattiene, ecco cosa ha fatto: i dettagli.

Non è un periodo facile per Jannik Sinner. Il n.1 del tennis mondiale è costretto a stare lontano dai campi per i prossimi mesi, una lontananza che inevitabilmente complica la sta stagione ma anche, probabilmente, e i mesi futuri. Tornare in campo dopo un lungo periodo di stop e, soprattutto, in un clima tendenzialmente avversi nei suoi confronti, lo metterà a dura prova.

E allora l’altoatesino prova a tenere l’animo sereno godendosi il periodo di inattività per fare quello che, di norma, risulta già difficile per lui. Oltre agli allenamenti intensi, per non perdere la forma fisica perfetta dimostrata in questi mesi e tornare in campo più forte di prima, Sinner si sta concedendo anche qualche momento di svago.

Un lusso per chi normalmente è abituato stare costantemente in viaggio, tra allenamenti e competizioni da disputare. D’altronde è la vita del n.1 al mondo, che ha sacrificato tutto per riuscire a raggiungere quel livello. Ma Sinner non rinuncia, talvolta, ad incontrare qualche amico e anche a concedersi una cena fuori. È il caso di un paio di sere fa, quando Sinner ha passato una serata in compagnia di un altro atleta. Ma attenzione, perchè l’incontro tradisce la “fede” di entrambi.

Sinner a pranzo con Vlahovic: ecco com’è andata

Si tratta di Dusan Vlahovic, l’attaccante della Juventus che dopo qualche messaggio scambiato sui social è andato a pranzo con Jannik Sinner. Non è un mistero che Vlahovic sia appassionato anche di altri sport oltre al calcio, tra cui il tennis, e allora qualche occasione migliore per scambiare due chiacchiere con il più forte del mondo. Un pranzo amichevole tra due ragazzi quasi coetanei, che si sono anche scambiati anche alcuni regali. Una racchetta, ovviamente, da parte di Sinner, e una maglia della Juventus n.9 da parte dell’attaccante serbo.

Fa sorridere che l’incontro avvenuto tra i due campioni tradisca, a dir la verità, la fede sia di Vlahovic che di Sinner. Jannik Sinner è un dichiarato tifoso del Milan mentre Dusan Vlahovic, da buon serbo, fa il tifo per l’avversario di Sinner Novak Djokovic. Un incontro, quello tra i due, che va oltre la fedeltà sportiva e ricorda a tutti che i campioni vanno oltre le rivalità.