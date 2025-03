Sinner non ha più pace: la novità spaventa

Per Jannik Sinner è sempre più difficile trovare un po’ di tranquillità: l’ultima novità spaventa ancora il tennista altoatesino

Senza pace. Jannik Sinner ha capito che essere il migliore al mondo ha anche dei lati negativi. Difficile trovare il bello quando si è tutti i giorni sotto attacco, pur non avendo fatto niente.

Il riferimento, per i pochi che non l’avessero capito, è al caso doping che da un anno accompagna, suo malgrado, il talento altoatesino. Lo accompagna con la consapevolezza di non avere colpa, ma anche con il problema di dover fare i conti con i giudizi di chi lo attacca per partito preso.

In campo Sinner ha sempre fatto spallucce ed è riuscito ad andare avanti, forte di un talento che difficilmente si è visto in altri tennisti. Un talento puro che è riconosciuto anche dal pubblico, da chi, invece, continua ad ammirare il 23 di San Candido. I tifosi in questi mesi sono riusciti a far capire a Sinner che sono dalla sua parte, le manifestazioni d’affetto si sprecano, forse a volte sono anche esagerate.

Nei momenti più difficili si può rifugiare nel calore dei propri tifosi, ma si può anche esserne travolti ed allora non è poi più così bello.

Sinner travolto dai tifosi: il video è virale

Succede così che una semplice sosta in una stazione di servizio si trasformi in qualcosa di diverso. È accaduto proprio questo a Sinner che qualche giorno fa è stato riconosciuto mentre faceva benzina da un gruppo nutrito di suoi tifosi.

“Faccio un salto al distributore e torno subito” Il torno subito ⬇️#sinner #tennis🎾 pic.twitter.com/1D8bfSQsIT — Carlo Galati (@CarloGalati) March 2, 2025

Un tempo se la sarebbe cavata con qualche autografo e strette di mano, oggi però il rito del selfie è impossibile da evitare. Così Sinner ha deciso di accontentare i suoi tifosi, concedendo foto un po’ a tutti. Ad ogni scatto la folla degli appassionati si allungava, tanto che nel video si sente anche chi chiede di lasciarlo andare.

Il tennista però non si è sottratto al bagno di folla, si è concesso in maniera molto gentile – come da suo carattere – ai tifosi e se n’è andato soltanto quando anche l’ultimo dei tifosi aveva ricevuto la propria foto. La dimostrazione della grande disponibilità di Sinner, ma anche della sua difficoltà a trascorrere del tempo in Italia. Così quando qualcuno si domanderà perché non ha la residenza nel nostro paese, può riguardare questo video e immaginare quel che succederebbe al campionissimo altoatesino se si recasse soltanto a fare la spesa.