Valentino Rossi, il fallimento è totale: Marquez gongola

Crollo verticale di Valentino Rossi nella storia dopo l’enorme flop: Marquez ne approfitta ed ecco cosa ottiene

Finalmente è iniziato il Mondiale di Moto GP. La prima di ventidue gare è stata inaugurata in Thailandia, precisamente al Chang International Circuit di Buriram. Quest’anno sarà la stagione più lunga nella storia di questo sport dato che è tornato nel calendario il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno ed è stato introdotto quello d’Ungheria al Balaton Park Circuit.

Come detto è cominciato tutto in Thailandia dove a trionfare è stato Marc Marquez, anticipando Alex Marquez mentre a chiudere il podio Francesco Bagnaia. Quarta posizione per Franco Morbidelli che arriva prima del giapponese Ai Ogura, ex pilota di Moto 2.

Moto GP, che flop di Valentino Rossi!

Concentriamoci però su una vecchia conoscenza della Moto GP ovvero Valentino Rossi. Il Dottore per molti è il miglior pilota che la Moto GP abbia mai avuto in tutta la propria storia, sia per talento che per quanto sia riuscito a diventare un’icona sia in Patria che fuori.

Questa volta però Valentino Rossi non è passato alle cronache per un dato positivo. Infatti la storia parla chiaro: Rossi non è mai riuscito a vincere in Ducati e questo ha portato l’azzurro a tornare alla Yamaha. Marquez invece è in Ducati da anni e ha dominato, vincendo alla prima gara quest’anno.

Naturalmente c’è da dire che questa Ducati è molto, molto più forte di questa a disposizione del pilota italiano che arrivava costantemente dietro e non era minimamente paragonabile a quella attuale che non si è mai discostata troppo da essere la migliore.

Ciò non toglie che molti fan di Marquez nonché hater di Valentino Rossi ci abbiano tenuto a ribadire questa statistica che a conti fatti non lascia spazio a troppe interpretazioni essendo fatti avvenuti realmente e soprattutto sotto gli occhi di tutti gli appassionati.