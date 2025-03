Zanardi, spunta la foto: commozione totale

Il campione bolognese continua a stupire ogni giorno, ecco il ricordo indelebile: la foto.

La carriera di Alex Zanardi è stata un esempio di sport e di vita. Un campione che ha portato il suo talento ovunque nel mondo anche quando, quasi sicuramente, la maggior parte delle persone avrebbero al suo posto mollato tutto.

Ma se da un lato la sua “seconda vita” è stata dedicata all’HandBike, tutta la sua prima parte di carriera è stata dedita all’automobilismo. Dai Kart fino alla Formula 1 con Jordan, Minardi e Lotus, per poi ritornare con la Williams nel 1999.Nel mezzo una parentesi, bellissima, in quella che all’epoca si chiamava CART e che oggi è conosciuta come IndyCar.

Sono ormai passati quasi cinque anni dal terribile incidente che lo ha visto coinvolto nel giugno del 2020. Uno scontro con una vettura, mentre era a bordo della sua tanto amata HandBike, che oggi costringe Alex Zanardi all’ennesima battaglia per rimanere attaccato alla vita. Sulle sue attuali condizioni di salute si sa ben poco, nel rispetto della privacy che la famiglia ha chiesto fin dal primo momento. “Posso dire che di certo Alessandro è una persona con una carica immensa: l’ha trasmessa lui a me”, ha dichiarato in un’intervista il direttore del centro iperbolico dove Zanardi sta svolgendo alcune terapie. una dimostrazione di resilienza

Alex Zanardi, il ricordo indelebile degli Stati Uniti

Ciò che è certo è che Alex Zanardi ha lasciato un ricordo di sé indelebile. Sia come sportivo che come uomo, Zanardi si è sempre distinto per una serie di valori che hanno caratterizzato tutta la sua vita. Sono, però, anche i risultati che ha portato a casa a raccontare la sua carriera. E se da un lato sono quelli in HandBike quelli che vengono maggiormente ricordati, dall’altro quelli negli Stati Uniti, in quella che oggi viene chiamata IndyCar, sono altrettanto stupefacenti.

E allora si lascia spazio ai ricordi e anche alle foto che, oggi, lasciano un velo di commozione sui nostri volti. Come quella pubblicata su X da Indy Memories, che ricorda i traguardi di Alex Zanardi e pubblica una foto a bordo della monoposto del team Target Granassi Racing.

Pineapple 🍍 (Alex Zanardi)

🏆 2-TIME CHAMP (1997-1998)

🥇 15 WINS

🥈🥉 27 PODIUMS

⏱️ 10 POLE POSITIONS

🚥 66 RACE STARTS #INDYCAR #Zanardi #ForzaAlex pic.twitter.com/2glif19weq

— Indy memories (@motor_memories) February 27, 2025