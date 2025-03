Addio al grande giornalista Bruno Pizzul: aveva 86 anni

Il mondo del calcio piange la storica voce del grande giornalista Bruno Pizzul: se n’è andato all’età di 86 anni. Il mondo dello sport è in lutto e in tantissimi hanno voluto ricordarlo.

IL RICORDO DI GRAVINA: “Il mondo del calcio e la Nazionale italiana piangono la scomparsa di Bruno Pizzul. Ha attraversato gli anni con la stoffa di un campione di razza. Grazie alla sua straordinaria professionalità e alla sua umanità è stato molto più di un giornalista, diventando un punto di riferimento per milioni di appassionati, che hanno identificato la sua voce con il profondo amore per la maglia Azzurra”.

IL RICORDO DI TAJANI (MINISTRO DEGLI ESTERI): “‘Signori all’ascolto, buonasera’. Ci ha lasciati Bruno Pizzul, storica voce dello sport italiano. Da vecchio giornalista del GR1 sport, esprimo le mie condoglianze ai suoi cari e a tutta la Rai, che per oltre trent’anni è stata la sua casa. Riposi in pace”.

IL RICORDO DI DINO ZOFF: “Perdo un caro amico, avevamo tante cose in comune, siamo tutti e due friulani e con la passione per il calcio, spesso l’estate ci incontravamo a pranzo o a cena e si parlava di tutto in particolare del nostro sport. Mi mancherà”.

IL RICORDO DI FEDRIGA (GOVERNATORE DEL FRIULI): “Oggi il Friuli Venezia Giulia piange la scomparsa di un uomo straordinario, Bruno Pizzul. Con la sua voce unica ha accompagnato intere generazioni nel cuore della passione sportiva, diventando un simbolo del giornalismo sportivo. La sua carriera lo ha portato in tutto il mondo, ma il suo cuore è sempre rimasto legato alla sua terra, il nostro Fvg”. Ricordando poi come Pizzul sia stato “un uomo di grande umanità e passione che tanto ha dato alla nostra comunità”

IL RICORDO DEL PRESIDENTE DEL NAPOLI DE LAURENTIIS: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Pizzul, indimenticabile voce dello sport italiano”.

IL CORDOGLIO DEL VERONA: “Hellas Verona FC esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo italiano e voce storica del nostro calcio, e si stringe alla sua famiglia e a tutta Rai sport esprimendo le più sentite e sincere condoglianze”.

IL CORDOGLIO DELLA ROMA: “L’As Roma si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Bruno Pizzul e si stringe attorno alla sua famiglia. La sua telecronaca è divenuta parte della storia sportiva che ha raccontato, la sua voce resterà indimenticabile”.