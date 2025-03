Champions League, vincono Bayern, Barcellona e Liverpool

Dopo la vittoria dell’Inter nella serata di stasera a Rotterdam contro il Feyenoord, in serata si sono giocate PSG-Liverpool, Bayern-Bayer e Benfica-Barcellona. Sono arrivate due vittorie per squadre che giocavano in trasferta e una per la squadra di casa. Il Bayern è stata l’unica formazione a vincere in casa, battendo i rivali tedeschi del Bayern 3-0 con doppietta di Kane e gol di Musiala. Il Liverpool ha vinto a Parigi contro il PSG 0-1. E infine il Barcellona ha vinto con un’impresa a Lisbona contro il Benfica 0-1, giocando oltre un’ora in inferiorità numerica.

Tutto rinviato al ritorno per Liverpool e Barcellona

Nonostante le vittorie in trasferta, Liverpool e Barcellona si giocheranno tutto al ritorno. Due vittorie di misura per gli inglesi e gli spagnoli, che dovranno chiudere le proprie sfide in casa al ritorno. Il Liverpool ha sofferto contro il PSG, salvo poi vincere nel finale con con il gol di Elliott su una bella giocata di sponda di Nunez. Il Barcellona invece ha compiuto un’impresa giocando oltre un’ora in dieci a Lisbona. Dopo l’espulsione di Cubarsi, il Barcellona è riuscito nell’impresa di andare in vantaggio grazie al gol di Raphinha.

Il Bayern vede i quarti

Il Bayern Monaco invece vede i quarti di finale. Nel derby tedesco contro il Bayern Leverkusen, la squadra di Kompany vince 3-0 in casa e ipoteca il passaggio. La doppietta di Kane e Musiala hanno chiuso la gara dell’Allianz Arena con la complicità dell’espulsione di Mukiele.