Frattura, batosta pesante: deve operarsi

Brutto infortunio per l’atleta che stava vivendo un periodo di forma molto positiva prima di subire questo problema fisico

Pessime notizie per uno dei migliori in questo inizio di 2025. A volte la sfortuna gioca un ruolo chiave nel destino degli atleti: quando sembra andare tutto per il meglio, ecco che un problema fisico ti rovina tutti i piani, gettando alle ortiche il lavoro fatto.

È proprio il caso che vi stiamo per raccontare di uno sportivo che tanto aveva fatto bene in questo inizio di stagione, ma che ora per colpa di un infortunio dovrà appendere tutti i piani e dovrà pensare solo e solamente ad una cosa ovvero al recupero totale della condizione fisica.

Grave infortunio, ora si deve operare

Jan Christen, ciclista svizzero classe 2004 in forza alla UAE Team Emirates, si è infortunato gravemente procurandosi una frattura della clavicola destra. Tutto è nato dalla rovinosa caduta durante la Ardèche Classic e ora dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

L’inizio del 2025 era stato molto positivo con la vittoria del Trofeo Calvià, il quinto successo in carriera, e di una tappa della Volta ao Algarve 2025. In questo periodo era arrivata la possibilità di aumentare il carico del lavoro per raggiunge ancora più successi.

Purtroppo questo infortunio lo vedrà fuori per un po’ e la stessa UAE dovrà fare a meno del proprio ciclista più promettete e talentoso in termine di età. Toccherà considerare come dovrà fare la squadra per sostituire, anche se il peso dell’infortunio ovviamente graverà di più sull’atleta.