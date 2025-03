Il punto sulla Serie B: weekend decisivo, che sfida al Picco!

Siamo alle porte di un weekend decisivo per la Serie B. Spezia-Pisa è un appuntamento molto indicativo per le ambizioni promozione di liguri e toscani: gli aquilotti devono a ogni costo provare a portare a casa i tre punti per cercare di riaprire la corsa al secondo posto. Sul lato dei toscani c’è il desiderio di restare imbattuti al Picco. Se non è una finale, poco ci manca.

Partita sentita, crocevia determinante

Nelle ultime giornate lo Spezia ha avuto una flessione tutto sommato importante, che ha impedito alla squadra di D’Angelo di rosicchiare punti sul Pisa, reduce dalla sconfitta di Reggio Emilia contro la capolista Sassuolo, sempre più diretta al ritorno in massima serie a un anno dalla retrocessione. Il difensore dello Spezia Mateju, ex Palermo, ha parlato così quest’oggi ai microfoni de Il Secolo XIX: “Siamo carichi per domenica, ci stiamo preparando al meglio, abbiamo appena cominciato il lavoro di una lunga settimana, penso che la pressione domenica prossima al Picco sold out sarà tutta sul Pisa vista la situazione di classifica“.

Dunque grande carica per lo Spezia che crede alla promozione in massima serie senza la possibilità di passare dai playoff. Anche se non sarà semplice, come spiega Mateju: “Sicuramente alla Serie A ci crediamo: piedi a terra, dobbiamo rimanere concentrati giocando ogni partita con il massimo impegno come sappiamo fare, giocando in casa con i nostri tifosi abbiamo una spinta in più che ci aiuta davvero tanto”.



Fronte pisano: le parole di Inzaghi post-Sassuolo

Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Sono molto orgoglioso della mia squadra non abbiamo fatto il primo tempo che avevamo preparato, siamo stati timorosi e questo non deve succedere però più che mettere tre volte l’uomo davanti alla porta non possiamo fare”.

“Abbiamo regalato il primo tempo però il nostro portiere non ha fatto grandissime parate. Se giochiamo come nel secondo non ce ne è per nessuno lo abbiamo dimostrato anche oggi. Venire a giocare così in un campo difficile come quello di Sassuolo non è da tutti e io sono contento”.