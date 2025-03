Frecciate Lautaro: “Si parla tanto dell’Inter, ma giochiamo ogni 2 giorni da 8 mesi”. Poi risponde sulle bestemmie

Lautaro Martinez segna ancora in Champions League, mettendo in ghiaccio la vittoria per l’Inter contro il Feyenoord e staccando Sandro Mazzola (di un gol) nella classifica all time dei nerazzurri fra Coppa dei Campioni e Champions.

Al termine della sfida il Toro ha parlato a Prime Video: “Si sta parlando tanto dell’Inter” – le sue parole – “ma giochiamo ogni 2 giorni da 8 mesi, oggi con tutte le difficoltà che abbiamo da un mese a questa parte. Bastoni meritava il premio da mvp, per il gesto che ha fatto di sacrificarsi”.

L’argentino parla della sua fierezza: “Orgoglio è la prima parola che mi viene in mente, non mi sarei mai immaginato di arrivare a questo traguardo. Sono grato all’Inter, ai tifosi e ai miei compagni: senza di loro questi traguardi personali non sarebbero arrivati. Voglio ringraziare la mia famiglia che è in Argentina, mia moglie e i miei bambini che sono qui in Italia e mi sono vicini nei momenti brutti

Sul caso legato alle imprecazioni post-Juventus:

“Rispetto tutti, questo tema me lo sono messo alle spalle, ho chiarito tutto, sono contento perché dimostro dentro il campo la persona che sono e quello che mi hanno insegnato da piccolo”.