Lacrime Marc Marquez, il video ribalta la MotoGP

Marc Marquez protagonista nella prima gara di MotoGP ed intanto arriva il video che ribalta tutto: lacrime per lo spagnolo

Quante cose possono cambiare in un anno, soprattutto in un mondo che va di corsa come la MotoGP. La velocità è il segreto della classe regina del motociclismo, ma anche la capacità di cambiare prospettiva in maniera radicale.

Appena un anno fa Marc Marquez si interrogava sulla sua capacità di essere ancora veloce, di poter ancora mettere la sua moto davanti a tutte la altre. La risposta è stata positiva, ma lo si è scoperto soltanto in Thailandia lo scorso fine settimana. Passato alla Ducati ufficiale, Marquez ha già messo in fila tutti, dando una dimostrazione di grande potenza nel primo weekend di gara.

Sorriso a trentadue denti per lo spagnolo, un’atmosfera del tutto diversa di quella che c’era nel suo box appena dodici mesi fa. A Sepang, infatti, lo scorso anno Marquez rimediò una caduta mentre era in lotta proprio con Bagnaia e Jorge Martin. Una caduta che non intaccò soltanto il morale del pilota, finito poi al dodicesimo posto. Allora, infatti, le immagini mostrarono la reazione di un bambino presente sugli spalti, scoppiato a piangere dopo aver visto la moto 93 cadere a terra.

Marquez omaggia il bambino dei Sepang: dalle lacrime al sorriso

Una dimostrazione di attaccamento che il pilota spagnolo ha voluto premiare con qualche mese di distanza. Così in Thailandia, nel corso dei festeggiamenti per la vittoria della prima gara della stagione, è ricomparso proprio quel bambino.

Questa volta però la lacrime hanno lasciato il posto ad uno splendido sorriso, diventando ancora più grande quando Marquez lo ha invitato a salire sulla sua moto. Foto al fianco del suo idolo con grandi sorrisi e altrettanta emozione. Il piccolo è diventato una sorta di mascotte per lo spagnolo che lo ha accolto con grande entusiasmo al momento dell’arrivo del Gp di Thailandia.

Un momento particolarmente emozionante, soprattutto per il giovanissimo tifoso di Marquez che ha potuto godere di un abbraccio e di una foto con il campione spagnolo, oltre a poter toccare la moto che ha trionfato nella prima gara di anno. Un Marc Marquez che ora punta diritto al titolo, dopo aver dimostrato di aver già compreso come far rendere al massimo la Ducati. Il nono mondiale non è un miraggio e vincerlo farebbe contento anche il suo primo piccolo tifoso.