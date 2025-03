Schumacher, notizia ufficiale: ricordo indimenticabile

Solamente i fratelli Michael e Ralf Schumacher ci erano riusciti prima: un nuovo storico risultato eguaglia il primato dei due tedeschi.

È finalmente ripartito lo spettacolo. Questo weekend si sono riaccesi i riflettori in Thailandia per la prima gara ufficiale della stagione di Moto Gp, che ha regalato subito grandi sorprese ed un risultato storico. Che ci fosse da aspettarsi qualcosa di incredibile lo si era capito già dai risultati del sabato, che aveva visto la vittoria di un famelico Marc Marquez. A bordo della Ducati sembra sentirsi nuovamente a suo agio: sereno, imperioso, dominante.

All’ottimo risultato del sabato, però, si è poi affiancato anche quello della domenica. Sul circuito di Buriram lo spagnolo mette in atto una prova di grande gestione e di grande sapienza. Lo spagnolo si dimostra superiore dal primo all’ultimo giro, e trionfa passando nel finale proprio il fratello, Alex Marquez. È un risultato storico per la Moto Gp, che per la prima volta nella propria storia vede sui due gradini più alti del podio una coppia di fratelli. Una particolare impresa che invece, nel mondo del motorsport in generale, era già riuscita in Formula 1 a Michael e Ralf Schumacher.

Marquez come Schumacher, risultato storico

In Thailandia trionfa Marc Marquez, battendo il fratello Alex e davanti a Pecco Bagnaia che completa il podio. Per la prima volta nella storia della Moto Gp, due familiari portano a casa una strepitosa doppietta. A bordo della Ducati, Marc ha condotto una gara magistrale, evitando di andare in fuga nonostante la netta superiorità, facendosi passare da Alex e mettendosi in scia per gestire un problema all’anteriore, e poi superandolo nei giri finali.

Un risultato senza eguali per le due ruote, ma che si era già visto invece nel mondo della Formula 1. Michael e Ralf Schumacher sono riusciti per ben 4 volte nella clamorosa doppietta di famiglia: in due occasioni nel gp del Canada (nel 2001 e nel 2003), una volta a San Paolo, in Brasile (nel 2002) e l’ultima sul circuito di Suzuka, in Giappone (nel 2004). In tre delle quattro occasioni, l’ordine di arrivo è stato lo stesso, con Michael in testa e a seguire il fratello Ralf. Solamente nel tracciato di Montreal nel 2001, e quindi per la prima volta in cui si verificò l’evento, vinse il pilota della Williams.

Di fatto, con questo risultato, anche i due fratelli Marquez hanno praticamente aperto un possibile ciclo. Bisognerà vedere a questo punto se i due spagnoli saranno in grado di avvicinarsi, eguagliare, o addirittura superare le quattro doppiette messe a segno dagli Schumacher.