Batosta Kyrgios, questa volta resta senza parole: è una vendetta

Notizia amara per Nick Kyrgios alla vigilia del torneo di Indian Wells: il tennista sconvolto dall’incredibile annuncio.

Dopo la conclusione del primo grande torneo della stagione, con gli Australian Open vinti ancora una volte da un superlativo Jannik Sinner, il grande tennis si prepara a scendere nuovamente in campo nel Masters 1000 di Indian Wells. Il torneo statunitense si prepara ad accogliere la parata di stelle, pronte a rincorrere il successo e a strappare lo scettro a Carlos Alcaraz, detentore del titolo con la vittoria della passata stagione.

Non ci sarà chiaramente il numero uno al mondo, sospeso fino al 4 maggio dopo il patteggiamento con la Wada per l’annosa questione della positività al clostebol. Sicuramente, però, Sinner resterà incollato al televisore per poter studiare i propri avversari e per sperare di riuscire a mantenere il gap nel ranking ATP rispetto a chi insegue. Alle sue spalle ci sono Zverev e Alcaraz, che hanno di fronte la prima seria occasione di fare punti importanti per rifarsi sotto.

Batosta per Kyrgios, la notizia lo sconvolge

Nelle scorse ore è stato sorteggiato il tabellone ufficiale del torneo, e non mancano chiaramente le grandi sorprese. Tra gli italiani, gli occhi sono puntati principalmente su Matteo Berrettini, che se la vedrà al secondo turno con uno tra Carballes Baena e O’Connell, ma che potrebbe trovarsi subito di fronte Tsitsipas nel terzo turno. Però, il primo vero big match del torneo dovrebbe essere in un’altra parte del tabellone.

Al secondo turno ci potrebbe già essere infatti il clamoroso incrocio tra Nick Kyrgios e Novak Djokovic. Dopo mesi di chiacchiere da bar per la vicenda clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, il tennista australiano torna ora in campo dopo il flop degli Australian Open, dove è stato eliminato al primo match nel torneo di casa. Se dovesse battere il qualificato che arriverà nel suo accoppiamento, Kyrgios si troverà già dinanzi il primo enorme ostacolo del suo percorso: Novak Djokovic, attuale numero 5 al mondo, nonché suo amico dopo un inizio di rapporto piuttosto teso.

La sorpresa, in realtà, è che la statistica sorride anche all’australiano, che è uno dei pochissimi giocatori del circuito a poter vantare uno score positivo contro il serbo: conduce Kyrgios con 2 vittorie su 3 nei precedenti incontri. Nole, però, non farà certamente sconti. Nessuno ha vinto più titoli di Djokovic sul cemento di Indian Wells: 5, al pari di Roger Federer. C’è da dire anche, però, che l’ultimo successo risale addirittura al 2016 e da allora sono cambiate tante cose. Di certo, però, ci si aspetta una sfida in grado di regalare una buona dose di spettacolo. Non solo per il campo.