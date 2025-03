Clamoroso: ex centrocampista di Serie A squalificato per 8 giornate!

Il Profeta Hernanes, centrocampista brasiliano, non ha affatto smesso di giocare. Si diletta ancora in Prima Categoria e la notizia arrivata nella giornata odierna ha le sembianze di uno scossone. Ebbene sì, perché Hernanes è stato squalificato per ben 8 giornate per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro.

La motivazione nel dettaglio

Hernanes, che gioca nel Sale, formazione della Prima categoria piemontese, è stato squalificato per otto giornate. Nel referto si legge che Hernanes “protestava con veemenza ponendosi faccia a faccia con l’arbitro che “decideva quindi di ammonirlo, ma prima di poter esibire il cartellino giallo il giocatore colpiva il cartellino e lo faceva cadere a terra. Faceva per estrarre il secondo giallo e quindi il cartellino rosso” ma Hernanes “colpiva il braccio dell’ufficiale di gara facendo cadere anche il cartellino rosso. Veniva allontanato dai compagni mentre continuava a protestare”.

Con tutta probabilità faremo ricorso, stiamo valutando”, ha detto il ds Alberto Del Conte “riteniamo eccessiva l’entità della squalifica” ai microfoni di RadioGold.



Il Profeta e il suo giudizio sulla Serie A di oggi

Negli scorsi giorni Hernanes aveva parlato anche di Serie A a MilanNews: “Il punto critico del Milan è che ha una squadra sbilanciata. Ha troppi giocatori forti per un settore, poi negli altri ruoli ci sono giocatori buoni ma forse non allo stesso livello complessivo della squadra. Quando hai più giocatori con caratteristiche simili non è che giocano tutti, quelli che vanno in panchina poi possono non avere un atteggiamento adeguato per la situazione. È una situazione difficile, per fare un buon piatto gli ingredienti devono essere bilanciati. Se metti troppo di una cosa e meno dell’altra allora il piatto non viene buono”.

Conceicao? “La sua è una bella idea di gioco. Quella di fare un calcio offensivo, non togliendo i giocatori tecnici ma chiedendogli di dare una mano alla squadra senza palla. Bisogna che i giocatori siano concentrati e vogliano fare questa cosa qui, e che la squadra sia compatta. Questi giocatori sono adatti? Credo di sì. Però c’è bisogno che siano più concentrati”.