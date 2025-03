Fiorentina, Palladino commenta la sconfitta in Grecia: le sue parole

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Panathinaikos: “Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante l’approccio iniziale. Poi c’è stata una grande reazione e il gol annullato. Nel secondo tempo, però, nuovamente l’approccio è stato sbagliato. Sono dispiaciuto perché i ragazzi nello spogliatoio erano carichi. Ci siamo innervositi per le perdite di tempo e abbiamo giocato molto meno. Non è finita, perché c’è il ritorno, e ho visto la squadra vogliosa di ribaltare il risultato.”

Sulla prova del collettivo: “Ho già parlato alla squadra, ho detto che dobbiamo migliorare gli approcci alle partite. Non possiamo concedere gol per distrazioni. Questo ci deve servire da esperienza.”

Beltran ha detto che eravate addormentati. Effettivamente è tutto l’anno che si notano alti e bassi. Ha trovato un motivo?

“Sinceramente sto cercando di trovare la chiave giusta. La squadra si esprime meglio con questo sistema di gioco, ma non credo che sia un problema tecnico-tattico, quanto piuttosto di atteggiamento. Dobbiamo lavorare molto su questo aspetto. Fare questo lavoro è meraviglioso anche per queste sfide”.

NEL POST-PARTITA ha parlato anche Beltran che, a Sky, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Non è la prima volta che l’approccio viene sbagliato, perchè?

“Sinceramente non lo so, però questa è una competizione troppo importante e dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l’ultima. Quello che posso fare è spronare i miei compagni per cercare sempre la vittoria, altrimenti succede quello che è accaduto stasera.”

Questo modulo di stasera è quello in cui ti trovi meglio?

“Sì, avere un compagno più vicino mi aiuta, siamo più compatti nel palleggio ed è un modulo che mi piace. Al ritorno faremo di tutto per passare il turno”.

Superfluo aggiungere che al ritorno servirà un’altra Fiorentina per provare a ribaltare il risultato.