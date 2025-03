Europa e Conference League: in campo Roma, Lazio e Fiorentina. Out Zaccagni, Kean dal 1′

Dopo l’importante vittoria dell’Inter in Champions League in trasferta nell’andata degli ottavi contro il Feyenoord grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez, oggi scende in campo l’Europa e la Conference League con le altre tre italiane qualificate. Roma, Lazio e Fiorentina con le formazioni di Baroni e Palladino che giocheranno in trasferta rispettivamente in Repubblica Ceca e Grecia, mentre la squadra di Ranieri ospiterà all’Olimpico gli spagnoli dell’Athletic.

La Roma non avrà a disposizione Paredes perché squalificato con Claudio Ranieri che recupera in extremis Celik, la Lazio non potrà contare sull’infortunato Zaccagni e il lungodegente Castellanos, mentre la Fiorentina è in Grecia senza Colpani e Fagioli con Kean che si riprenderà il centro dell’attacco.

Un’occasione importante importante per le italiane soprattutto per quanto riguarda il Ranking UEFA dopo le clamorose eliminazioni di Juventus, Atalanta e Milan dai play-off di Champions League che hanno permesso alla Spagna di superare l’Italia al secondo posto in classifica.

Di seguito le probabili formazioni degli allenatori di giallorossi, biancocelesti e viola nelle tre gare di questa sera valevoli per gli impegni di Europa e Conference League.

EUROPA LEAGUE

Probabili formazioni Roma-Athletic Bilbao

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta. All.: Valverde



Probabili formazioni Viktoria Plzen-Lazio

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Markovic, Dweh Jemelka; Memic, Kalvach, Cerv, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi. All.: Koubek

LAZIO (4-2-3-1) la probabile formazione: Mandas; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni

CONFERENCE LEAGUE

Probabili formazioni Panathinaikos-Fiorentina

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Vagiannidis, Maksimovic, Ingason, Mladenovic; Ounhai, Siopis, Cerin; Tete, Ioannidis, Djuricic. All. Rui Vitoria

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Richardson, Gosens; Beltran, Kean . All. Palladino