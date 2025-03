Roma, che cuore! Batte l’Athletic Bilbao in rimonta al fotofinish, decisivo Shomurodov

Grandissima Roma all’Olimpico: 2-1 all’Athletic Bilbao, decisiva la rete di Shomurodov al 93′. Succede tutto nel secondo tempo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: a Williams ha risposto Angelino, l’acuto dell’uzbeko nel finale ha sparagliato le carte. Gara molto equilibrata che ha visto i giallorossi dominare sul piano del possesso palla, ma i baschi si sono resi pericolosi a più riprese. Da evidenziare l’espulsione di Alvarez, che ha costretto i baschi a giocare in dieci per gli ultimi quattro minuti più recupero. Tripudio giallorosso nel recupero con Shomurodov che insacca un mancino all’angolino.

Il primo tempo

Avvio particolarmente aggressivo della truppa di Ernesto Valverde: al minuto 5 colpo di testa di Unai Gomez che non impatta bene e non trova dunque lo specchio della porta difeso da Svilar. Poco più tardi è la Roma a farsi vedere in avanti con Dovbyk che non trova i tempi dell’inserimento sul servizio di Dybala. Poco dopo il ventesimo ecco che è sempre il centravanti ucraino il protagonista di un’occasione abbastanza rilevante: sterza sulla pressione di Vivian ma scivola nel momento propizio per la stoccata in porta.

Al 40′ il giocatore più in forma dei giallorossi, Dybala, colpisce la traversa con un collo interno sulla sponda di Baldanzi dopo un ottimo lancio in verticale di Cristante. Poco più tardi sono i baschi ad affacciarsi in proiezione avanzata con pericolosità, andando vicini al gol sugli sviluppi di una palla inattiva con Yeray. La formazione di Valverde si rende ancora insidiosa nel secondo minuto di recupero, sfruttando un’esecuzione rapida sul settore destro e un cross a centro area che per poco non va a compimento.

Il secondo tempo

Al minuto 49 il gol dell’Athletic Bilbao che gela l’Olimpico: Williams si fa trovare pronto e deposita nel sacco a pochi passi da Svilar dopo un’esecuzione da calcio da fermo. Poco più tardi Baldanzi si divora il gol del pareggio sul suggerimento di Dybala e dopo uno svarione della difesa basca. Al 55′ sponda di Dovbyk per l’accorrente Pisilli, che conclude alto. Al 55′ il meritato pareggio della Roma: bravissimo Angelino ad inserirsi sul secondo palo concludendo con il destro all’angolino.



Nel finale espulso Alvarez all’86’, poi Shomurodov ha fatto impazzire il pubblico dell’Olimpico per la zampata vincente in extra-time!

La qualificazione verrà decisa tra sette giorni nel calderone del San Mames. Servirà una grande Roma per consolidare il vantaggio, considerando l’ambiente infuocato che la squadra di Ranieri si troverà ad affrontare.

Le formazioni d’inizio gara:



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. All. Ranieri.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray Alvarez, Berchice; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Gomez, N. Williams; Sannadi. All. Valverde.