Sinner, ultim’ora terribile: va tutto in fumo

Pessima notizia per il tennista numero uno al mondo altoatesino: è successo tutto nelle ultime ore. La situazione

Il caso doping ha tartassato Jannik Sinner per diverso tempo. Accuse e commenti sgradevoli anche da parte dei suoi colleghi si sono rivelati poi privi di senso: infatti la WADA, agenzia che gestisce l’antidoping nello sport, è scesa a patti con il tennista.

Insomma, invece che andare al processo al TAS, la WADA ha concordato in maniera consensuale lo stop di tre mesi per Sinner e nulla più. Eppure si parlava insistente dei due anni di stop, ma in realtà Jannik non salterebbe nemmeno gli Internazionali di Roma.

Sinner, che spreco: ecco cos’è accaduto

Cosa salterà sicuramente Sinner però è l’Indian Wells: quello che per molti è il quinto Slam, sia per prestigio che per montepremi, avrebbe sicuramente visto Jannik partecipare se non fosse per la squalifica che terminerà proprio pochi giorni prima del torneo di Roma.

Ma quanto ci va a perdere Sinner? All’Indian Wells, il vincitore del torneo si porterà a casa 1.2 milioni di dollari con oltre 630mila destinati al finalista. I semifinali guadagneranno 360mila dollari, via via scendendo con gli ottavi di finale (110.00) e per chi esce dal terzo turno 64mila.

Considerando che Sinner sarebbe arrivato verosimilmente tra semifinale e finale, vien da sé che sono parecchi i soldi che lasciali l’altoatesino che già ha dovuto rinunciare al milioni di euro che sarebbe arrivato in caso di partecipazione al torneo ATP Doha.

La fortuna di Sinner, che in realtà non è altro che figlia della bravura, è la possibilità di contare sugli sponsor e rapporti commerciali con tutte le aziende partner nonostante la squalifica. In primis dalla Rolex che di recente ha realizzato una pubblicità proprio con Sinner insieme a Coco Gauff e Roger Federer.

Stesso discorso per le altre marche come Gucci, di cui è stato ambasciatore alla Fashion Week di Milano. Idem per la Nike, Fastweb, Lavazza, De Cecco, Enervit, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano, Technogym, L’Oreal e Pigna, con quest’ultima che ha lanciato una linea di materiale scolastico ispirata a Sinner.