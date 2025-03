Un giocatore della Juventus vince il premio Player of the Month

Il premio ‘EA SPORTS FC Player Of The Month’ di febbraio per la Serie A è stato assegnato a Randal Kolo Muani, che riceverà il trofeo nel pre-partita di Juventus-Atalanta, in programma domenica 9 marzo 2025 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

I voti dei tifosi sul sito http://serieapotm.easports.com/, combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore il francese, che ha superato campioni del calibro di Angelino (Roma), Paz (Como), Pulisic (Milan), Retegui (Atalanta) e Zaccagni (Lazio).

La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“L’impatto di Randal Kolo Muani sul campionato italiano è stato da assoluto fuoriclasse – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Nel solo mese di febbraio il centravanti della nazionale francese ha messo a referto quattro gol in altrettante partite, impreziositi dall’assist decisivo nella sfida contro l’Inter. Nessun calciatore della Juventus, nell’era dei tre punti a vittoria, aveva segnato così tanto nelle sue prime tre presenze in Serie A, a riprova delle qualità tecniche e del grande carattere che fanno di Kolo Muani uno degli attaccanti più forti in circolazione”.

FONTE: LEGA SERIE A