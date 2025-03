Zanardi, aumenta l’emozione: “È la prima volta”

Il nome di Alex Zanardi riecheggia mentre si avvicina il giorno più importante: per molti sarà la prima volta

Nel cuore di chi lo ama, nella mente di chi lo ha scelto come riferimento. Di Alex Zanardi da qualche tempo non si hanno più notizie, per precisa scelta della famiglia che ha deciso di preservare la sua privacy dopo l’incidente in handbike avvenuto nel giugno 2020.

Il nome dell’atleta però resta sempre presente nel mondo dello sport, soprattutto in quello paralimpico. Zanardi è stato pilota di F1 e Indy Car, prima di dover cambiare il suo percorso e il suo sport, orientandosi sull’handbike. Ora che non può correre più tra le strade alla guida del mezzo che gli ha donato una seconda vita sportiva, Zanardi resta comunque un riferimento e lo è ancora di più per tutti gli atleti che fanno parte di Obiettivo 3.

La società, fondata proprio da Zanardi, è nata con l’obiettivo di fornire assistenza e sostegno anche economico agli atleti disabili. Continua la sua attività anche senza il suo founder e simbolo e per i ragazzi che ne fanno parte si sta avvicinando una prima volta carica di emozione.

Zanardi, Obiettivo 3 pronta alle Strade Bianche

Lo scrive sui social proprio Obiettivo 3 che racconta della gara a cui parteciperanno alcuni dei propri atleti paralimpici.

“C’è sempre una prima volta – si legge nel post pubblicato su Instagram dalla società – . E come tutte le prime volte, più si avvicina il grande giorno, più aumenta l’emozione. Il prossimo weekend parteciperemo alla spettacolare Gran Fondo Strade Bianche, la corsa ciclistica che si snoda sulle colline senesi“.

Una corsa alla quale parteciperanno, oltre ai ciclisti normodotati, anche alcuni atleti paralimpici sostenuti da Obiettivo 3. L’elenco comprende Fabio Radrizzani, Paolo Ferrali, Giancarlo Masini e Massimo Salmaso, dei veri senatori, poi ci sarà il ritorno di Fabio Serraiocco ed, infine, le new entry Geremia Parrotto, Michel Boschini e Yari Poli.

Tutti proveranno a portare in alto l’onore di Obiettivo 3, nel nome di Alex Zanardi che ha voluto fortemente la creazione di questa società. Una società che è diventata riferimento per gli atleti disabili, proprio come un riferimento è stato ed è tutt’ora l’ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato atleta paralimpico.

Pur non apparendo più in pubblico, il suo nome continua a rappresentare riferimento e guida per tutti coloro che decidono di andare oltre i limiti e vincere la sfida con il destino.