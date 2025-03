Annuncio e cuoricini: Kalinskaya volta pagina

Un inizio di stagione tormentato sul campo, l’ombra costante di Sinner in tutte le sue uscite pubbliche: Kalinskaya ora volta pagina

Non vive certo il suo miglior momento in campo e, probabilmente, ad avere un peso è anche quello che le succede fuori. Anna Kalinskaya si trova a fare i conti con l’ombra costante di Jannik Sinner in tutto quello che fa.

Anche ora che i due da mesi ormai non si sono più fatti vedere insieme, anche adesso che da settimane hanno alzato un muro sulla loro relazione (finita o no nessuno lo sa), la tennista russa si porta dietro l’ingombrante figura del suo (probabilmente ex) fidanzato. Forse anche questo ha rappresentato un fattore nella crisi tra i due, ma intanto Sinner ha continuato a giocare e vincere (finché ha potuto).

Al contrario della Kalinskaya che in campo sta vivendo uno dei peggiori momenti della sua carriera tra sconfitte, infortuni e malori. Una situazione che va avanti già dalla fine dello scorso anno, ma che si è acuita all’inizio di questa stagione con il virus che l’ha fatta fuori dagli Australian Open, precedentemente il malore che l’ha costretta al ritiro ad Adelaide e, più di recente, il problema fisico accusato a Singapore, con un altro ritiro tra le lacrime.

Kalinskaya, cuoricini per voltare pagina

Per la Kalinskaya, insomma, serve una svolta principalmente in campo, ma per riuscirci è necessario ritrovare la piena forma fisica, cosa che da qualche mese non riesce all’atleta russa.

Ecco che il doppio impegno americano può essere l’occasione per rilanciarsi, dopo essere uscita anche dalla top 30. La Kalinskaya sarà impegnata in singolare e doppio a Indian Wells e Miami, con quest’ultimo torneo particolarmente sentito visto che per la russa la Florida è un po’ la sua seconda casa.

Il debutto già c’è stato con il match contro l’americana Alycia Parks avvenuto stanotte. Proprio in vista di Indian Wells, la 26enne russa è tornata a postare su Instagram con una stories che testimonia tutta la sua voglia di voltare pagina e ripartire. La Kalinskaya ha, infatti, pubblicato l’immagine del cartellone del torneo ed ha accompagnato lo scatto con due faccine con gli occhi a cuoricini.

Il segno evidente di quanto la tennista ci tenga a questo torneo e a interrompere una striscia negativa che perdura da troppo tempo. Vuole tornare a divertirsi la Kalinskaya e vuole farlo mettendo da parte i problemi fisici e lasciando affievolire l’ombra di Sinner che la tormenta.