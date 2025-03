Clamoroso: annuncia il ritiro a 10 giorni dal Mondiale di F1

Annuncio improvviso del pilota: “Ho deciso di allontanarmi per motivi personali”. Ecco cosa sta succedendo

Colpo di scena nel circus. Ha annunciato il ritiro a pochissimi giorni, dieci scarsi dall’inizio del Mondiale 2025. Sono rimasti tutti spiazzati, in primis il suo team. “Motivi personali”.

Scossone in Formula 1, anzi Formula 2 per la precisione: Christian Mansell abbandona il team Rodin che lo aveva appena ingaggiato dopo il quinto posto allo scorso campionato di Formula 3 e un breve periodo già in F2 con la Trident.

“Ciao a tutti – ha esordito nel post pubblicato sul suo profilo X ufficiale – Vi voglio solo far sapere che per motivi personali ho deciso di allontanarmi dalle gare per un po’.

Mansell spiazza tutti: “Vi terrò aggiornati sui miei piani futuri”. L’affetto dei suoi tifosi

“Vi terrò aggiornati sui piani per il futuro. Con affetto, Christian“, ha concluso il messaggio rivolgendosi ai suoi tifosi, rimasti anche loro decisamente sorpresi dalla decisione di lasciare la Formula 2. Peraltro senza dare delle tempistiche circa il suo possibile ritorno.

I suoi tifosi gli hanno manifestato grande affetto e vicinanza, confidando in suo rapido ritorno in pista.

Ritiro per problemi di salute?

Girano voci che dietro la decisione di ritirarsi ci siano ragioni di salute. Come da lui stesso dichiarato, e scritto nella biografia del profilo X, Mansell è affetto da diabete di tipo-1. Proprio per questo in passato gli fu concessa una deroga speciale per portare uno smartphone, nella monoposto durante i Gran premi, in grado di monitorare i suoi livelli di glucosio nel sangue.

Rodin, sostituto Mansell: possibile scelta interna

Il team Rodin dovrà ora trovare un sostituto del pilota australiano prima del 14-16 marzo, cioè del GP d’Australia che aprirà ufficialmente anche il Mondiale di Formula 2. Non è escluso che almeno per Melbourne la scelta possa ricadere su uno dei tre piloti impiegati in Formula 3: Roman Bilinski, Callum Voisin e Louis Sharp.