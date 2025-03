Clamoroso Milan, dimissioni immediate: ecco chi è il portavoce di Conceicao

Caos senza fine in casa Milan, non solo sportivo ma anche al di fuori dei confini di Milanello, con le dimissioni del portavoce di Sergio Conceicao, Francisco Empis, reo di aver inviato ai giornalisti italiani alcuni messaggi che esprimevano l’insoddisfazione dell’allenatore su diversi tempi: dalla condizione della squadra alle strutture del centro sportivo o allo stesso tempo della lontananza della proprietà americana.

“Nessuno dei punti è stato convalidato dall’allenatore Sergio Conceiçao, né sono vincolanti per lui come professionista. Per l’errore commesso e per il danno alla reputazione causato, rassegno immediatamente le dimissioni dalla mia posizione con l’allenatore”, spiega lo stesso Empis che poi aggiunge: “Le informazioni pubblicate contengono diversi errori e imprecisioni, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra i membri della squadra, lo staff tecnico e la dirigenza del Milan. Non rispecchiano la verità dei fatti, ma piuttosto voci e supposizioni prive di qualsiasi base fattuale”.

Le parole di Conceicao sul portavoce in conferenza stampa

Sergio Conceiçao, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, ha commentato così la situazione legata al suo ex portavoce: “Mi dispiace questa situazione. Non ho capito perché, non si capisce quello che mi ha fatto questo ex collaboratore, non so se pagato da qualcuno. Non ho capito. Una giornalista mi ha chiamato e mi ha mandato uno screen di questi punti a cui si riferisce. L’ha fatto per cattiveria, mi dispiace per tutti. Anche per quelli che lavorano qua al Milan. Noi siamo qua tutti i giorni, Zlatan e Geoff sono qua tutti i giorni. Discorsi con me, e con la squadra, discorsi tutti insieme…”.

Chi è Francesco Empis

L’ormai ex portavoce ufficiale di Sergio Conceiçao aveva il compito di relazionarsi con i media comunicando i pensieri e le riflessioni del tecnico. Empis ha messo in difficoltà il portoghese, senza un reale motivo con l’ex Porto che ha smentito categoricamente ogni sua affermazione. Il suo nome fino a questa mattina, di fatto, sconosciuto, è stato tra i più ricercati sul web dopo le affermazioni dell’ex collaboratore riguardo l’allenatore del Milan che hanno gettato ancora più fango sulla situazione caotica in casa rossonera!