Ducati fa dietrofront su Bagnaia: lo hanno ammesso

Parole importantissime su Pecco Bagnaia: ecco cos’è stato detto circa il pilota due volte campione del mondo Moto GP

Con un terzo posto nel primo Gran Premio della stagione, quello di inizio mese in Thailandia, Bagnaia ha debuttato così in questa stagione, arrivando dietro a Marc e Alex Marquez ma quantomeno riuscendo ad arrivare al podio prendendo punti importanti.

Bagnaia però vuole fare di più, anche perché l’obiettivo è quello di vincere il Mondiale, come accaduto nel 2022 e 2023. Il tris consecutivo è saltato nonostante una meravigliosa prova a livello di vittorie delle gare, ma troppo altalenante per quanto riguarda i piazzamenti per le troppe cadute.

Ducati, le parole su Bagnaia sono importanti

Ci sono però alcune dichiarazioni interessanti su questo inizio di stagione per Bagnaia e arrivano proprio dall’interno. Stiamo parlando di Gigi Dall’Igna, direttore generale della Ducati Corse, che si è espresso così per quanto riguarda l’operato di Bagnaia.

Queste le parole di Dall’Igna “Per Pecco sono state due gare difficili, due terzi posti che considero molto importanti. Senza dubbio merita qualcosa di più di questo, ma su una pista che non gli risulta gradevole e per recuperare pienamente il feeling con la moto, era molto importante essere soddisfatti senza rischiare di soffrire di zeri indesiderati”.

Come si legge da Motosan.es, Dall’Igna spiega: “Credo che nella sua incerta sensazione con la moto abbiano pesato molto le prove, che nel suo caso si sono rivelate particolarmente problematiche e gli hanno impedito di girare con la continuità necessaria. Sono convinto che nelle prossime gare potrà recuperare la stessa fiducia che aveva raggiunto alla fine della scorsa stagione e tornerà a lottare per la vittoria. Da parte nostra, faremo tutto il possibile per supportarlo.”