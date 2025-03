L’infortunio fa tremare: frattura e stagione finita

Situazione complessa, l’infortunio è grave: ipotesi di rientro e preoccupazione, i dettagli n vista dei prossimi appuntamenti.

Lo sci, si sa, è uno sport pericoloso e ricco di insidie. Discese vertiginose e velocità pazzesche he soltanto i migliori al mondo sanno gestire . talvolta, però, gli infortuni possono capitare anche più forti. È il caso di Mattia Casse, 4 volte a podio in Coppa del Mondo e 12 volte a podio in Coppa Europea. Nell’evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, l’azzurro ha commesso un errore sbagliando traiettoria e andando ad impattare contro una porta e cadendo nella pista Olympiabakken, nel corso della discesa libera Kvitfjell, in Norvegia.

L’evento si è quindi fermato per circa 20 minuti, per prestare soccorso all’italiano. Trasportato all’ospedale di Lillehammer, l’esito è stato chiaro fin da subito. “Durante la prima prova cronometrata della discesa di Kvitfjell, in Norvegia, un errore di traiettoria ha portato Casse ad impattare contro una porta e da lì la caduta. La prima diagnosi effettuata al 34enne delle Fiamme Oro, presso l’ospedale di Lillehammer dove è stato trasportato, ha evidenziato la frattura scomposta del gomito destro, che necessiterà di una ricomposizione chirurgica”, si legge nel comunicato ufficiale della FISI.

Casse, infortunio al gomito: quando rientra? Sui social l’indizio

Una situazione scomodissima per lo sciatore italiano, che quest’anno aveva vinto il SuperG della Val Gardena. 22 e 23 maro si terranno le finali di SunValley negli Stati Uniti, e l’italiano punta a partecipare alla relativa discesa e SuperG. Attenzione, però, perché alcuni messaggi criptici lasciati dallo stesso Mattia Casse tramite i social lasciano pensare che la sua stagione possa esser terminata qui.

“Fa parte del gioco. Certo, sarebbe stato meglio che non fosse successo. Rimango comunque positivo e può anche darsi che non sia tutto finito per questa stagione. Valuterò insieme ai medici“, aveva scritto in un post subito dopo l’esito degli accertamenti medici. In una storia, però, l’italiano ha poi scritto “Il mio grande fratello 2024/2025 volge al termine”, come a voler ufficializzare la fine della stagione.

Una brutta batosta per il classe 1990, che a 35 anni appena compiuti dovrà rialzarsi e ripartire come solo i veri campioni sanno fare. attenzione alle prossime settimane, perchè Casse potrebbe stupire tutti tornando ad indossare la tuta e gli sci nel prossimo appuntamento disponibile negli Stati Uniti.