Pazzesco Berrettini, l’annuncio fa sognare

Matteo Berrettini si prepara al suo esordio al Master 1000 di Indian Wells: l’annuncio sul suo percorso fa sognare i tifosi.

Si è aperto nelle scorse ore il sipario sul primo Masters 1000 della stagione. Dopo lo spettacolo dell’Australiano Open, vinto ancora una volta da un magistrale Jannik Sinner, il grande tennis torna in campo con il secondo grande torneo del 2025. Tra i protagonisti più attesi per Indian Wells ci sono sicuramente Zverev e Alcaraz, numero 2 e numero 3 del ranking ATP, che cercano punti importanti per rifarsi sotto al tennista italiano, intanto fermato fino al prossimo 4 maggio dopo la squalifica di 3 mesi concordata con la Wada per il caso clostebol.

Tra i principali osservati c’è anche Novak Djokovic, che con 5 successi è anche il tennista ad aver vinto più volte il torneo di Indian Wells al pari di Roger Federer. L’ultimo trionfo del serbo, però, risale addirittura al 2016 e dunque non parte certamente con i favori del pronostico. Anche perché comincerà il suo percorso dal secondo turno del tabellone, in una sfida che molto probabilmente gli metterà di fronte Nick Kyrgios. C’è attesa anche per i tanti italiani in gara, la cui avventura però non è cominciata nel migliore dei modi. Sono già fuori dai giochi Flavio Cobolli e Luca Nardi, il primo eliminato in tre set da Smith e il secondo liquidato rapidamente da Norrie con un netto 6-0, 6-3.

Buone notizie per Berrettini, c’è una speranza

Carico e pieno di aspettative è invece Matteo Berrettini, che arriva a giocarsi il primo Masters 1000 in ottimo stato di salute e soprattutto in grande condizione psicologia. Il tennista romano è in netta ripresa e lo dimostra il rientro nella Top30 del ranking ATP, che gli concede la possibilità di sperare in ulteriori passi in avanti con i risultati proprio di Indian Wells. Sorriso ritrovato per l’italiano, dopo mesi molto complicati tra infortuni e ricadute.

I segnali mostrati negli Atp 500 di Dubai e Doha sono stati incoraggianti, e danno la sensazione di un Berrettini finalmente ritornato a giocare su buoni livelli. La vittoria su Novak Djokovic nel torneo in Qatar è stata la ciliegina sulla torta di un percorso in continua crescita, che il numero 29 al mondo vuole confermare anche nella prestigiosa tappa californiana. Lo stesso Berrettini si è espresso in maniera molto fiduciosa alla vigilia del suo debutto a Indian Wells. “Se sono qui a Indian Wells e da testa di serie, vuol dire che ho fatto un grande lavoro”, ha spiegato l’italiano ai microfoni dell’ATP.

Parere positivo anche da parte di Stefano Pescosolido, ex tennista e commentatore di Sky, che ha parlato del momento di Berrettini, reduce da buoni risultati sul cemento nelle ultime settimane: “Abbiamo un’ottima truppa, che in assenza di Sinner, sarà capeggiata da Berrettini. Matteo sta giocando bene, viene da due ottimi risultati a Doha e Dubai e sicuramente è uno dei candidati a far bene a Indian Wells”.