L’ex calciatore risponde a Totti: “L’unico che ci è rimasto male è mio figlio!”

Francesco Totti, storico capitano della Roma, intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, con Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Metti Messi per 25 anni alla Roma. Quanti palloni d’oro vinceva? Con Frau, Pivotto, Rinaldi, Chimenti faceva fatica pure lui. Ne vinceva zero”.

L’ex bandiera giallorossa ha poi continuato scherzando a modo suo con gli altri ex calciatori della Serie A: “Quel periodo lì giocavamo con Konsel, Pivotto a destra e Dal Moro a sinistra, Servidei e Gomez in mezzo. Poi Helguera, Vagner. Come facevo a vincerlo?”.

L’ex difensore della Roma Matteo Pivotto ha poi rivelato in un’altra intervista che suo figlio ci è rimasto male per le parole di Francesco Totti, dopo che il padre ha vestito i colori giallorossi per oltre una stagione e mezza, dal gennaio del 1997 all’ottobre del 1998.

Totti-Pivotto: arriva la risposta dell’ex calciatore dopo le parole scherzose del ‘Pupone’

Matteo Pivotto ha infatti commentato l’accaduto a La Repubblica: “Non mi sono offeso. La trasmissione è su quello stile lì e poi Totti lo conosco soprattutto in questa veste: è sempre stato un burlone. L’unico che ci è rimasto male è mio figlio Benito. Dopo averle lette mi ha cercato subito. ‘Papà ma perché Totti ti prende in giro? Poteva risparmiarsela, giocare in Serie A non è da tutti’”.

Immediata la replica del padre dopo la domanda del figlio, tifoso della ‘Magica’: “Io gli ho spiegato che era solo una battuta. Tra l’altro domenica scorsa eravamo all’Olimpico per Roma-Como, mio figlio tifa per i giallorossi. E il giorno dopo Totti tira fuori quella frase…”.