Sinner, doppia batosta: “Il problema è serio”

L’annuncio in diretta che coinvolge il tennista altoatesino, numero uno del ranking ATP con 11.330 punti: 3.195 in più di Zverev e 3.820 di Alcaraz

Deve ancora riprendere ad allenarsi, in strutture legate a Federazioni può soltanto a partire del prossimo 13 aprile, eppure sta già salendo l’attesa per il ritorno in campo di Sinner dopo la squalifica di tre mesi concordata con la Wada per il ‘caso’ Clostebol. Quando accadrà ormai lo sanno tutti, ovvero a maggio al Foro Italico negli Internazionali di Roma.

Nonostante lo stop forzato, di conseguenza l’impossibilità di difendere i punti conquistati l’anno scorso, il classe 2001 manterrà molto probabilmente il primo posto nel ranking ATP.

Troppo ampio il distacco da Zverev e Alcaraz, troppo in relazione al rendimento tutt’altro che costante sia del tedesco che dello spagnolo. Sia chiaro, parliamo di due campionissimi del tennis, ma entrambi oggi non sono in grado di impensierire l’altoatesino.

Questa non è solo la nostra considerazione, figlia comunque da ciò che vediamo, ma un po’ di tutti quelli che bazzicano il mondo del tennis. Degli esperti, insomma, come per esempio l’ex tennista azzurro Paolo Lorenzi.

Sinner irraggiungibile nonostante la squalifica: “Problema di continuità per Alcaraz”

A ‘Tennis Talk’, programma in onda su ‘SuperTennis Tv’, Lorenzi ha parlato chiaro azzerando di fatto le possibilità che uno tra Zverev e Alcaraz possa rubare la corona all’attuale Re del tennis mondiale.

“I più forti fanno davvero molta fatica. Escludendo Sinner, credo che il divario tra tutti gli altri sia molto ridotto. Quando non stanno bene e non si trovano nelle migliori condizioni – evidenzia Lorenzi – non riescono a vincere le partite.

Parlo in primis di Alcaraz. Ci aspettiamo che ora sfrutti l’occasione legata all’assenza di Sinner per diventare di nuovo numero uno, ma ha proprio un problema serio di continuità che è chiamato a risolvere in fretta”.

Lorenzo: “Mi aspettavo qualcosa in più da Zverev, Alcaraz e Djokovic. Ma Sinner è migliorato troppo rispetto agli altri”

Zverev ha l’identico problema del collega catalano: “È andato in Sud America per fare punti – sottolinea Lorenzi – e invece lì la sua situazione si è complicata”.

“Da lui e da Alcaraz, ma anche da Djokovic mi aspettavo qualcosa in più”. C’è poco da fare, Sinner è destinato a rimanere numero uno del ranking, posizione raggiunta ufficialmente sette mesi fa, esattamente il 10 giugno del 2024, tre giorni dopo la sconfitta contro Alcaraz nelle semifinali del Roland Garros.

“Jannik è migliorato troppo rispetto agli altri – dice Lorenzo in conclusione – Possiamo anche dire che per raggiungerlo gli altri stanno apportando dei cambiamenti per migliorare il proprio gioco. Ma per questo, ovviamente, ci vuole del tempo e si rischia di perdere delle partite”.