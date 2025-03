Un punto a testa nell’anticipo del venerdì: Cagliari-Genoa termina 1-1

A Viola nel primo tempo risponde Cornet nella ripresa: Cagliari-Genoa, anticipo della 28esima giornata di Serie A termina in parità con le squadre di Nicola e Vieira che non vanno oltre l’1-1.

CAGLIARI-GENOA

Primo tempo

Prima frazione di gioco a tine sarde con l’Unipol Domus che esulta dopo la rete di Piccoli dopo 10 minuti, che però viene annullata per fuorigioco del centravanti rossoblù per pochi centimetri.

Al 18′ Piccoli si traveste nel ruolo di assist-man per Viola che davanti a Leali non sbaglia, portando meritatamente i padroni di casa in vantaggio con Caprile di fatto mai impegnato nei primi 45 minuti.

Secondo tempo

Il secondo cambia solfa grazie anche alle sostituzioni di Vieira e con il Grifone che dopo due minuti trova il pareggio con Cornet. Miretti per Ekuban, che serve l’ex West Ham bravo a superare Caprile rimettendo in equilibrio l’incontro. Il Genoa cresce a vista d’occhio e crea numerosi grattacapi alla retroguardia del Cagliari. L’altra buona notizia per gli ospiti è il rientro di Malinovsky dopo 167 giorni il grave infortunio di Venezia.