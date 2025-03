“Alcaraz ha un malessere”: bomba durante Indian Wells

Il Masters 1000 americano vede Alcaraz come grande favorito, ma intanto la frase sullo spagnolo alza il polverone: “Ha un malessere”

Grande attesa per Carlos Alcaraz ad Indian Wells: il tennista spagnolo, attuale numero 3 al mondo, si presenta da campione in carica, avendo vinto le ultime due edizioni del torneo.

Il tris non è un obiettivo semplice da raggiungere, sia per il novero di rivali tutti molto agguerriti, sia perché nessuno è mai riuscito a centrare il triplo successo consecutivo sul cemento californiano. Lo spagnolo si presenta da testa di serie numero 2, grazie all’assenza di Sinner, e parte per provare a conservare i 1000 punti conquistati lo scorso anno in modo da potersi avvicinare alla testa del ranking.

Il debutto avverrà nella giornata di oggi, ma intanto c’è una polemica che coinvolge proprio Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, si è lamentato della nuova superficie presente sui campi dell’Indian Wells, una novità poco apprezzata: “La superficie è stata per 25 anni la stessa, ora l’hanno cambiata ed è più veloce. Sinceramente non ho capito questa scelta“.

Alcaraz stroncato da Ambesi: “Ha un malessere”

Le sue parole, sicuramente poco apprezzate dall’organizzazione, sono state al centro dell’intervento di Massimiliano Ambesi su OaSport.

Dichiarazioni che non sono state certo tenere nei confronti dello spagnolo: “Che senso ha la polemica portata avanti da Alcaraz sulla superficie? Deve mettere le mani avanti? – si domanda Ambesi –. Non capisco la logica, mi sfugge“. Ecco allora l’ipotesi che “c’è un malessere perché dopo la vittoria convincente dello scorso anno non c’è bisogno di dire queste cose, è una comunicazione che non capisco“.

Quindi prosegue: “Non credo che uno che ha vinto Wimbledon, Roland Garros e US Open possa farsi problemi per la superficie: se dovesse essere così allora c’è un malessere“. Di certo Alcaraz non ha iniziato nel modo migliore il 2025, se si esclude il trionfo di Rotterdam. Eliminato da Djokovic nei quarti degli Australian Open, non è andato in fondo anche in Qatar, battuto ancora una volta ai quarti di finale da Lehecka.

Per il tennista spagnolo, un torneo ‘amico’ come Indian Wells può essere la giusta molla per lanciarsi all’inseguimento di Sinner e puntare al primo posto nel ranking, ma serve trovare la continuità di prestazioni e risultati che fin qui è mancata ad Alcaraz. Non certo per colpa della superficie, che deve essere l’ultimo dei problemi per chi ha il talento del numero 3 al mondo.