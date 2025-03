Bagnaia-Marquez, volano parole pesanti: la Ducati deve intervenire

Scossone in MotoGP dopo il successo dello spagnolo all’esordio e il malcontento non nascosto del torinese. “Una guerra fredda” e spunta Valentino Rossi

La sfida interna in Ducati è appena partita. Un assaggio mica banale lo abbiamo avuto già in Thailandia, dove ha stravinto Marc Marquez. Stravinto soprattutto sul compagno di squadra, quel Pecco Bagnaia che a fine gara non è riuscito a nascondere tutto il malcontento.

C’è chi, esagerando, parla già di scontro totale. In realtà il rapporto tra i due appare più che buono, ma certo sotto sotto – e neanche troppo – c’è quella grande rivalità che contraddistinguerà per forza di cose questo Mondiale MotoGP. E sarà una fortuna per tutti, visto che la Ducati non sembra avere rivali. Senza lotta interna nel team dominatore, una lotta vera, il rischio è annoiarsi.

Al partito di scontro totale di cui vi accennavamo qualche riga prima, fa sicuramente parte Paolo Campinoti, proprietario del team Pramac che da questa stagione, dopo più di 20 anni di collaborazione, è passato alla Honda.

Campinoti: “Guerra fredda tra Marquez e Valentino Rossi, questo può influire sulla serenità generale”

A proposito del duello Marquez-Bagnaia, l’imprenditore e manager ha tirato in ballo un certo Valentino Rossi, al quale ancora oggi risulta essere indigesto il pilota spagnolo, con cui battagliò anche oltre i limiti consentiti negli ultimi anni della sua carriera.

“Tra Valentino e Marquez è una guerra fredda, ci vorrebbe qualcuno che la risolva – le sue parole al ‘Corriere della Sera’ – L’ultima persona che Valentino vorrebbe vedere vincere è Marquez. Questo può influire un po’ sul clima, sulla serenità generale. Ma è normale: è una ferita aperta.

Pecco e Marc, comunque, sono due supertop. Il primo è molto più taciturno, è uno che è nato maturo ma è incredibile. Il secondo è è un cannibale. Stesso livello, decideranno la voglia di vincere e l’equilibrio all’interno del box. Spero che vada tutto bene, ma non è scontato“.

“Vincerà la Ducati, a meno che non imploda…”

Campinoti si è separato dalla Ducati perché, a suo dire, aveva capito di essere stato messo ai con la scelta di Marc Marquez invece di Jorge Martin, il suo ‘figlioccio’ che l’anno scorso gli ha regalato il titolo mondiale.

“Jorge salterà altri due Gran premi, dicono, e temo che il titolo, a meno di rivoluzioni, per lui sia andato – la previsione di Campinoti, anche lui sicuro che sarà un trionfo Ducati – Ha una squadra fortissima e rodata. A meno che non implodano, vinceranno loro“.