Inter-Monza 3-2, rimonta nerazzurra: allungo scudetto

Vince 3-2 in rimonta l’Inter contro il Monza centrando così 3 punti fondamentali nella lotta scudetto portandosi a +4 sul Napoli primo inseguitore. Monza avanti 0-2 con Birindelli e l’ex Keita Balde. Nerazzurri che accorciano con Arnautovic e pareggiano con Calhanoglu. 3-2 definitivo firmato poi dallo sfortunato Kyriakopoulos.

Inter-Monza, le ufficiali

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 95 Bastoni; 10 Lautaro, 8 Arnautovic. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA (3-5-2): 30 Turati; 13 Pedro Pereira, 4 Izzo, 33 D’Ambrosio; 19 Birindelli, 18 Zeroli, 42 Bianco, 11 Castrovilli, 77 Kyriakopoulos; 47 Dany Mota, 17 Keita Balde. A disposizione: 21 Pizzignacco, 69 Mazza, 2 Brorsson, 3 Lekovic, 8 Urbanski, 10 Caprari, 20 Forson, 22 Palacios, 32 Pessina, 35 Ganvoula, 37 Petagna, 55 Martins, 57 Colombo, 80 Vignato. Allenatore: Alessandro Nesta.

Monza avanti, Arnautovic la riapre

Parte meglio l’Inter, avanti al 24′. Rete annullata per mani di Lautaro. Corner per l’Inter, colpo di testa di Lautaro e respinta di Turati ancora reattivo. L’argentino poi controlla di nuovo la sfera con braccio e coscia e insacca alle spalle del portiere monzese che stavolta non può nulla. A sorpresa passa il Monza. Gol di Birindelli. Il terzino serve Mota: l’attaccante chiude il triangolo con un gran tacco per il difensore, che entra in area e trafigge Martinez. Al 45′ raddoppia il Monza con Keita. L’ex Lazio si inventa un meraviglioso destro a giro dal limite dell’area, che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Un minuto e Arnautovic accorcia. Nel corso dell’unico minuto di recupero, i nerazzurri trovano il gol della speranza con un colpo di testa vincente di Arnautovic su sponda di Dumfries. Finisce 2-1 il primo tempo.

L’Inter la ribalta

Al 65′ è Calhanoglu a fare 2-2. Dopo un lungo assedio l’Inter trova il pareggio con Calhanoglu che, su assist di Bisseck, si coordina alla grande e con un destro al volo dal limite dell’area trafigge Turati. 3-2 nerazzurro al 79′ autorete di Kyriakopoulos. Carlos Augusto va al traversone da sinistra e trova a centro area Lautaro, che vince il duello aereo con Kyriakopoulos e incorna di testa (con ultimo tocco dell’esterno monzese). Prodigiosa respinta di Turati, ma quando la palla ha già varcato la linea. Palo di Thuram al 83′. Veloce contropiede dell’Inter chiuso con un assist per il francese che, a un passo dalla porta, calcia a botta sicura e centra il legno a Turati battuto. Finisce 3-2 vince l’Inter e vola a +4 sul Napoli.