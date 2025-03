Juve, Thiago Motta: “Out in 7. Koopmeiners? Nell’ultima partita è entrato molto bene”

Thiago Motta alla vigilia di Juventus–Atalanta, big match della 28a giornata di Serie A. “Abbiamo fatto un’ottima settimana. Ho visto i ragazzi molto molto bene. Quelli che ci saranno domani saranno pronti per fare una grande partita. Domani non ci saranno Rouhi, Bremer, Milik, Cabal, Douglas Luiz, Conceicao e Savona”.

“Siamo concentrati come sempre alla prossima partita, perchè conosciamo il livello del nostro avversario. Non dobbiamo perdere energia su altro. Dobbiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo dentro per arrivare alla vittoria”.

“Abbiamo lavorato a livello fisico, tecnico e psicologico. Pensiamo a dare il massimo per questa partita. Non vogliamo perdere energie per altre cose. La mia filosofia è quella di pensare partita dopo partita. Atalanta? Loro sono una squadra molto particolare anche per caratteristiche dei giocatori e indicazioni del loro allenatore. Loro hanno anche la capacità di cambiare le marcature durante la partita. Sono una squadra che giocano molto bene a calcio”.

Koopmeiners? “Io lo vedo sempre molto bene. In questa stagione ci ha dato una grandissima mano. Le critiche ci saranno sempre e fanno parte di questo lavoro. Nell’ultima partita è entrato molto bene e ha fatto anche gol. Sono molto contento per lui, perché viviamo per fare gol. Lui aiuta sempre la squadra ed è un ragazzo importantissimo sia fuori che dentro al campo. È un privilegio allenare un giocatore di questo livello. È un ragazzo serio e concentrato che può giocare in tante posizioni. Spero che domani possa essere di grande aiuto alla squadra”.

Yildiz? “Kenan sta bene e deve continuare a migliorare su tutti gli aspetti. Lui è ancora molto giovane e ci sono ampi margini di miglioramento, ma lui lo sa”.

Gasperini? “E’ un grandissimo allenatore, non solo a livello nazionale ma a livello interazione. Gasperini non deve dimostrare più niente perché ha dimostrato tantissimo. È un tecnico completo e ha fatto un grandissimo lavoro”.