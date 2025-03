Lecce-Milan 2-3, rossoneri corsari: la decide super Pulisic

Un super Christian Pulisic decide la trasferta del Milan in casa del Lecce. Doppietta per l’Americano che ribalta unito all’autorete di Gallo l’iniziale doppio vantaggio giallorosso siglato da uno straordinario Nikola Krstovic.

Lecce-Milan, le ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Sala, Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani, N’Dry, Rebic, Burnete, Banda, Karlsson. Allenatore: Marco Giampaolo.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Musah, Bondo, Reijnders; Jimenez, Gimenez, Pulisic. A disp.: Nava, Torriani, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Fofana, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Leao, Abraham, Jovic. All. Sergio Conceiçao.

Lecce avanti: due gol annullati al Milan

Pronti via subito Milan in vantaggio ma la rete di Gimenez viene annullata per fuorigioco. Reijnders verticalizza per Theo Hernadez che alza la testa e mette un cross basso sul quale irrompe il centravanti messicano per il comodo tap-in sotto misura. Tutto da rifare per i rossoneri: al momento del passaggio di Theo Hernandez, l’ex Feyenoord era più avanti rispetto alla linea del pallone. Vantaggio Lecce al 7′ con Krstovic. Errore in disimpegno di Reijnders, riparte in transizione Helgason scaricando sul numero 9 che prende la mira e batte Sportiello con un potente destro da fuori.

Al 16′ altro gol annullato al Milan. Punizione tagliata di Theo Hernandez per il taglio sul primo palo di Gabbia che prende il tempo alla retroguardia leccese e da due passi batte Falcone. Doveri non convalida la rete del difensore, partito oltre la linea arretrata del Lecce. Esulta il pubblico di fede giallorossa. Palo per Krstovic al 21′. Il centravanti montenegrino dialoga con Helgason e favorito da un rimpallo calcia col sinistro, prendendo la parte esterna del legno. Grande chance per il Milan al 42′ con Gimenez. L’ex Feyenoord prova il colpo di tacco, ma trova ancora sulla sua strada Falcone che devia in calcio d’angolo.

2-0 Lecce poi il Milan la vince

Parte subito forte il Milan che colpisce il palo con Gimenez. L’ex Feyenoord si crea un’occasione da solo, girandosi da terra per calciare col sinistro ma il palo gli dice di no. Al 60′ raddoppio Lecce con Krstovic. Ripartenza micidiale della formazione salentina: Tete Morente è preciso nell’ultimo passaggio per il il centravanti montenegrino, che batte Sportiello per la seconda volta. Al 69′ l’autorete di Gallo riapre il match. Abraham viene incontro e allarga su Leao, cross basso per la conclusione imprecisa di Joao Felix deviata alle spalle di Falcone dal terzino sinistro giallorosso. Rigore Milan al 73′. Pulisic prende il tempo a Baschirotto, che calcola male il tempo dell’intervento stendendolo. Nessun dubbio per Doveri. Perfetta l’esecuzione dagli undici metri dello statunitense, niente da fare per Falcone. Torna in parità il risultato al Via del Mare. Al 82′ ancora Pulisic fa 2-3. Theo Hernandez allarga su Rafa Leao che accarezza il pallone, disegnando un cross perfetto per l’inserimento vincente sul secondo palo dell’ex Chelsea. Finisce 2-3. Il Lecce cade ancora. Il Milan torna a vincere.