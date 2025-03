Il messaggio all’Inter e la verità su Lautaro: l’ex Nerazzurro allo scoperto, “Nessun odio”

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni due anni dopo aver lasciato l’Inter nell’estate del 2023 avendo anche rovinato il suo rapporto con i tifosi. Il belga, dopo aver anche rotto con i suoi compagni, scomparve per giorni dopo un’annata turbolenta al Chelsea prima del prestito alla Roma e del passaggio in questa agli ordini di Antonio Conte.

Fortemente criticato da tutto l’ambiente meneghino, Big Rom è sempre accolto da San Siro tra i fischi: è già accaduto in passato con la Roma, con il popolo nerazzurro che si è ripetuto in questa stagione con un’accoglienza “calorosa” nei confronti di un ‘traditore’ che ha preferito i soldi all’amore del suo popolo.

Sull’Inter e Lautaro: le parole di Lukaku

Queste le dichiarazioni di Big Rom che ha detto la sua dopo quanto accaduto nell’estate del 2023 dopo che l’Inter uscì sconfitta in finale a Istanbul contro il City. “Io non ho mai odiato l’Inter, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io. Lautaro? Mai più sentito”.

In questa stagione Inter e Napoli sono appaiati in testa nelle prime posizioni a pochi punti di distacco soprattutto dopo l’ultimo match che ha visto partenopei e nerazzurri sfidarsi la scorsa giornata con un 1-1 che non ha accontentato nessuno: a Dimarco nel primo tempo ha risposto Billing nella seconda frazione di gioco.

Romelu Lukaku è stato chiaro, nonostante il rapporto con la sua ex squadra si sia compromesso, nutre profonda stima l’Inter e in modo particolare verso il suo ex partner d’attacco. Ora però, si è lasciato alle spalle il passato e punta allo scudetto con l’obiettivo di riportare a Napoli il tricolore nonostante la formazione azzurra non vinca da 5 partite di fila!