Napoli, Conte: “Nelle ultime 11 gioca chi merita. McTominay? Ha avuto un sovraccarico”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa, poco prima della sfida di domani contro la Fiorentina. “Niente, cosa doveva cambiare? Abbiamo continuano ad allenarci con la stessa maniera, voglia. Ci siamo allenati sempre dando il massimo, non è cambiato niente e non so cosa doveva cambiare, i campionati li vince chi è regolare, centrato, in tutte le cose, senza alti e bassi in paradiso o all’inferno”.

“L’obiettivo l’ho sempre detto, rendere orgogliosi i nostri tifosi, fa piacere fare prestazioni importanti come contro l’Inter anche se poi alla fine abbiamo pareggiato, non vinto, quindi per chi pensa alla vittoria ed è un vincente anche un pari è una mezza delusione, anche se ottenuto contro l’Inter e meritando molto di più. Zero preoccupazioni, zero ansie e zero problemi”.

Lei vive la città, è stato anche in un quartiere come Scampia che si sta trasformando e rilanciando con tanta energia.

“Nelle mie esperienze ho sempre cercato di vivere la città, gli umori, è fondamentale, anche per me stesso, non sono il tipico allenatore che finisce l’allenamento e va a casa. Se vado a casa continuo a lavorare, quindi ogni tanto c’è bisogno di staccare, calarsi nella realtà dove lavoriamo e aiuta pure nel lavoro, nel capire le dinamiche dell’ambiente e che si riversano anche nel lavoro. Ho la possibilità di stare in una città che offre davvero tanto e cerco con la famiglia di sfruttare le occasioni e vivere la storia e le dinamiche della città. Si capiscono tante cose del popolo napoletano che stando chiuso nel mio mondo non percepirei”.

Il punto sulla formazione e la Fiorentina: le parole di Conte

Come sta McTominay? “Sì, ha avuto un sovraccarico, un paio di giorni s’è allenato un po’ di meno rispetto agli altri, abbiamo 24 ore e valuteremo la soluzione migliore insieme al ragazzo. Gilmour ha avuto una grandissima occasione contro l’Inter e sono stato chiaro con i ragazzi: nelle ultime 11 gioca chi merita, non c’è posto fisso, perché sono 11 partite, 11 battaglie, 11 finali, non ci sono crediti. Gilmour ha fatto benissimo con l’Inter, giocherà con la Fiorentina, farà bene? rigiocherà la prossima? Chi sta fuori dovrà farmi cambiare idea”.

Fiorentina? “La Fiorentina è forte, ha fatto un ottimo mercato a gennaio, poco tempo fa ha battuto l’Inter 3-0 e fatto 2-1 fuori casa. Ci darà filo da torcere, dovremo essere pronti, sapendo che passeggiate di salute non ce ne saranno. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo, valorizzando tutto ciò che abbiamo come rose e scelte, andando al di là di tutti gli ostacoli”.