Schumacher, folla commossa: impossibile dimenticare

Lo straordinario ricordo di Michael Schumacher: ecco cosa ha fatto la Ferrari per omaggiare il campione tedesco.

È stata una giornata di grande festa quella vissuta giovedì da tutti i tifosi della Ferrari. Per le strade di Milano, più precisamente in Piazza Castello, si è tenuto infatti il super evento con cui la scuderia di Maranello ha voluto presentarsi ai fan poco prima della partenza per l’Australia, dove il weekend prossimo partirà ufficialmente la nuova stagione di Formula 1 con la tappa di Melbourne. Un vero e proprio bagno di folla ha accolto i due piloti della rossa, che si sono esibiti in qualche giro dimostrativo e qualche ‘Donuts’ spettacolare prima di prendere la parola dal palco allestito per l’occasione.

Presente chiaramente anche Fred Vasseur, che ha ringraziato tutti i presenti, giunti da ogni parte d’Italia per assistere alla parata, e che ha scaldato la folla con una battuta l’obiettivo per il 2025: “Fare più punti del secondo!”. Pubblico in visibilio anche per le parole dei due ferraristi, che si lanciano nella battaglia per il mondiale. “Farò di tutto per far tornare la Ferrari campione del mondo”, ha detto Leclerc. “Possiamo lottare per il titolo, ci credo!”, ha seguito in coro Lewis Hamilton.

Omaggio a Schumacher, tifosi commossi

È stata dunque una grande giornata all’insegna della rossa, non solo del presente ma anche del passato. Oltre alla SF-25, infatti, dinanzi al Castello Sforzesco è stata portata anche la vettura del 2004, quella con cui Michael Schumacher vinse l’ultimo titolo in Ferrari. Il ricordo del campione tedesco ha inevitabilmente restituito un momento molto toccante in una giornata già di per sé speciale.

All’annuncio del nome del sette volte campione del mondo, recordman al pari del solo Lewis Hamilton, il popolo ferrarista ha risposto con un enorme e infinito applauso spontaneo, che ha regalato attimi di grande commozione a tutti i presenti all’evento. Michael Schumacher è stato una leggenda per il mondo della Formula 1 e il suo tragico incidente sugli scii nel 2013 ha letteralmente sconvolto tutti, appassionati e non. Da quel momento, è calato il silenzio totale sulla sua vita. La famiglia ha sempre tenuto grandissimo segreto sulle sue condizioni di salute, per evitare chiacchiere e speculazioni.

Ad ogni modo, è chiaro che Michael Schumacher rappresenti un pezzo di storia della Formula 1 e soprattutto della Ferrari. La sua memoria è più vivo che mai e, come dimostrato dall’omaggio delle scorse ore in Piazza Castello, i tifosi lo ricordano sempre con grande amore e commozione.