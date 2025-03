Sinner, reazione pazzesca: il video fa il giro del mondo

Per Jannik Sinner spunta il video che lascia davvero senza parole: la reazione è virale, fa il giro del mondo

Un tormento lungo un anno. Jannik Sinner sta convivendo ormai da dodici mesi con un peso che in pochi avrebbero saputo gestire meglio. Il caso clostebol continua a far discutere anche ora che a livello di giustizia sportiva è stata messa la parola fine.

Il tennista italiano ha scelto di accettare i tre mesi di sospensione pur di chiudere per sempre questa vicenda. Peccato però che non ha chiuso anche le polemiche che sul suo conto sono all’ordine del giorno. Basta nominare Kyrgios per capire di quel che si sta parlando, ma non c’è solo l’australiano ad essere andato contro Sinner.

Tanti suoi colleghi, ma anche esperti o presunti tali di tennis hanno scelto di scagliarsi contro il 23enne, tirando in ballo gli argomenti più pretestuosi e non sempre vicini alla realtà. Ciò che è certo, avvalorato dalla stessa Wada, è che non c’è nulla di più lontano dal doping di quanto accaduto a Sinner. Questo non basta a tacere le polemiche, ma forse è proprio questo che ha dato all’italiano la forza mentale per reagire a ciò che gli stava succedendo.

Sinner, Cahill svela la sua reazione: “Andiamo avanti”

Sembrerà assurdo, ma Sinner è stato capace di vivere il suo miglior momento sportivo proprio in coincidenza dello scandalo scoppiato per la positività al clostebol.

Inoltre, ha convissuto (e continua a convivere), con attacchi continui e questo non lo hanno influenzato nella maniera più assoluta. Una reazione evidenziata anche dal coach Darren Cahill nel corso del podcast di Tennis Insider Club. Cahill ha, infatti, raccontato: “Jannik l’altro giorno mi ha detto: ‘Non preoccuparti delle critiche di persone da cui non accetteresti consigli’. Gli ho chiesto se avesse davvero solo 23 anni. – le sue parole – So che è una citazione già fatta, ma detta da lui…”

Il video con questa parte di intervista estrapolata è diventato immediatamente virale ed ha fatto il giro del mondo. Una testimonianza di come Sinner abbia la capacità di fare spallucce davanti ai problemi che non può controllare, una risposta che sottolinea la forza mentale, prima ancora che fisica, dell’altoatesino. Uno che ha vinto con il dono del talento, ma anche con la tranquillità e la sicurezza di chi sa quello che deve fare e come deve farlo. Non c’è polemica che tenga, per Sinner contano solo pallina e racchetta.