La Roma fa pokerissimo: a Empoli basta un gol di Soulè

Vince ancora la Roma di Claudio Ranieri, che non si ferma nemmeno ad Empoli e si candida sempre più forte per l’Europa. Gli azzurri continuano a non vincere e rischia sempre più di stare staccato dal treno salvezza. Basta un gol di Matias Soulè a chiudere i conti in favore dei giallorossi.

Roma predominante, l’Empoli prova a contenere

Pronti, via e al Castellani la Roma è subito avanti sull’Empoli. Dopo 22 secondi, il vantaggio lo firma Matias Soulè sul servizio di Salah-Eddine. La squadra di Claudio Ranieri, poi, avvia una lunga fase di controllo della gara durante la quale la squadra di D’Aversa non riesce mai a rendersi pericolosa. La formazione giallorossa riaccelera nella seconda parte della prima frazione. Su un pallone verticale dentro l’area di rigore, Pellegrini mette giù un pallone con un grande controllo e fa sponda per Shomurodov che in scivolata conclude a botta sicura ma spacca la porta. Qualche minuto più tardi, quasi a fine primo tempo, Koné con un bel uno-due lungo si invola verso la porta, salta Silvestri ma colpisce il palo.

I giallorossi resistono

Nel secondo tempo non succede granché. La Roma controlla e l’Empoli non riesce a fare male. La squadra di D’Aversa ci prova più volte senza esito. Manca però il ritmo ai toscani per spingere e mettere in difficoltà la formazione di Claudio Ranieri. La gara si accende nel finale con occasioni sia da una parte che dall’altra. La squadra di Ranieri sfiora il raddoppio a ridosso del 90’ con Dovbyk che salta Silvestri e punta direttamente alla porta, ma sulla sua conclusione la difesa dell’Empoli salva. All’ultimo cross utile, l’Empoli sfiora il pareggio con Kouamé che di testa svetta, ma la sfera sibila solamente il palo. Per la Roma è la quinta vittoria di fila e la dodicesima gara senza sconfitta di fila.