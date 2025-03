Atalanta, Gasperini rilancia: “Sognare è importante. Se ci credi fortemente…”

Dopo l’incredibile vittoria dell’Atalanta contro la Juventus a Torino 0-4, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN.

Avete vinto alla grande con la Juventus…

“Questo è il calcio. Si passa da vittorie successi e sconfitte. Bisogna guardare il percorso, la Juve veniva da cinque vittorie consecutive. Abbiamo fatto poi una partita perfetta”

Come mai Cuadrado e non De Ketelaere.

”Il motivo è quello De Ketelaere ha avuto un momento di calo. La squadra è arrivata già a 40 partite. Ci sta avere un periodo di calo. Queste vittorie aiutano tutti a ritrovare la condizione anche morale. E Cuadrado ci ha dato una mano, non a casa ha fatto 10 anni di Juventus”.

Avete preso tante volte la Juventus in ripartenza, sembravate avere molta più gamba.

“Questo indubbiamente. La Juve, recentemente, ha fatto partite con una gamba incredibile Ha fatto ottime partite e ha grandi giocatori. Queste ultime due settimane, normali, senza gare infrasettimanali ci hanno ridato condizioni. Abbiamo avuto tante occasioni oggi alla fine del primo tempo, che non so come abbiamo fatto a non segnare. Poi loro hanno perso morale ed è venuta fuori la nostra miglior prestazione”.

Ora Gasperini e l’Atalanta sognano…

”È un piacere sognare. La gente deve sognare, non dobbiamo togliere i sogni alla gente. Abbiamo sempre detto che è impossibile, ma se ci credi veramente magari l’impossibile diventa possibile. Napoli e Inter sono squadre forti. Ora c’è l’Inter, arriviamo da 7 sconfitte consecutive con loro. Ma magari stasera è un segnale, non credo che l’Atalanta dopo 28 giornate sia mai venuta a giocare con la Juve con tre punti di vantaggio”.