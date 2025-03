Hamilton traditore, l’accusa colpisce la Ferrari: “È triste”

Lewis Hamilton e la Ferrari, il nuovo accordo fa discutere e c’è l’accusa che tira in ballo il pilota inglese: un traditore

L’attesa sta per finire: ancora una settimana e il mondiale di F1 prenderà il via in Australia. Non un anno come gli altri per l’automobilismo visto che per la prima volta Lewis Hamilton sarà al volante della Ferrari.

Lasciata la Mercedes dopo anni di trionfi, il pilota inglese ha accettato di rimettersi in gioco a Maranello: toccherà a lui, e a Charles Leclerc, provare a riportare in Italia un titolo che manca ormai da troppo tempo. Impresa non semplice, almeno da giudicare dai risultati dei test che hanno mostrato una McLaren nettamente più forte delle altre scuderie, con una Ferrari che è apparsa essere indietro anche alla Mercedes.

Proprio la scuderia lasciata da Lewis Hamilton non senza sorpresa: tutti si aspettavano che il sette volte campione del mondo chiudesse la sua carriera con le ex frecce d’argento, così però non è stato. Il sogno di guidare il Cavallino Rampante è stato una tentazione troppo grande e il britannico ha scelto di cambiare. Questo però non ha raccolto consenso unanime, anzi ancora oggi arriva qualche critica.

Hamilton ‘traditore’, l’ex Mercedes: “È davvero triste”

C’è molta delusione nelle parole di Norbert Haug, ex responsabile delle attività motoristiche della Mercedes, rilasciate nel corso di un’intervista a Sky Deutschland.

Haug parla proprio del passaggio in Ferrari di Hamilton e di un addio alla scuderia tedesca che forse nessuno si aspettava più: “Non avrei mai immaginato che Lewis avrebbe cambiato squadra – le sue parole –, è davvero triste per me“.

Il giornalista tedesco, che ha lasciato la Mercedes da tempo, ha quindi continuato: “Lo conosco fin da quando aveva 14 anni e il nostro rapporto è sempre stato ottimo. Anche se non ci vedevamo da anni, sembra che il tempo non sia passato“. Messa da parte la delusione per quello che in casa tedesca è ancora da qualcuno considerato un tradimento, Haug si sofferma su quel che potrà fare Hamilton in Ferrari e le sue parole sono improntate alla grande fiducia nel talento del pilota inglese.

“Chi pensa che a 40 anni si arrenda o rallenti si sbaglia – ha affermato ancora – . Lewis darà il massimo alla Ferrari e ho piena fiducia che, con una buona monoposto, potrà lottare per l’ottavo titolo“. Un titolo che lo farebbe diventare il più vincente di sempre: un traguardo che Hamilton ha tutta la voglia di raggiungere.